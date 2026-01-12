स्पैम कॉल रोकने के हैं कई तरीके, एक बार यूज कर लिए तो नहीं होगी परेशानी, यहां जानें सारी डिटेल
स्पैम कॉल्स से मोबाइल यूजर्स बहुत परेशान रहते हैं. राहत की बात यह है कि इन्हें ब्लॉक करने के कई तरीके मौजूद हैं, जिनसे स्पैम कॉल्स से छुटकारा पाया जा सकता है.
स्पैम कॉल्स के कारण दुनियाभर के यूजर्स परेशान हैं. सिंपल टेलीमार्केटिंग कॉल से शुरू हुईं ये स्पैम कॉल्स अब लोगों की पर्सनल जानकारी चुराने का भी जरिया बन गई है, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि इन्हें ब्लॉक करने के कई तरीके मौजूद हैं. इनकी मदद से आप इन स्पैम कॉल से पीछा छुड़वा सकते हैं. आज हम आपको स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करने के ऐसे ही कुछ तरीके बताने जा रहे हैं.
इन तरीकों से पाएं स्पैम से छुटकारा
डू-नोट डिस्टर्ब- आप अपने मोबाइल नंबर पर डू-नोट-डिस्टर्ब सर्विस एक्टिवेट करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को मैसेज भेजने होता है. इसके अलावा आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी इसे एक्टिव कर सकते हैं.
स्पैम फिल्टर्स का यूज- आजकल कई नए स्मार्टफोन में बिल्ट-इन स्पैम फिल्टर्स आते हैं, जिनकी मदद से स्पैम कॉल्स से कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है.
स्पैम ब्लॉकिंग ऐप्स- गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर कई ऐसी थर्ड-पार्टी ऐप्स मौजूद हैं, जो कॉलर आइडेंटिफिकेशन की सुविधा देती है. इनकी मदद से आपको स्पैम कॉल को पता चल जाता है और आप उस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं.
डेटा ब्रोकर साइट से रिमूव करें डेटा- कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, जो आपका डेटा कलेक्ट कर उसे थर्ड-पार्टी को बेच देती है. फिर इस डेटा को स्पैम कॉल्स या दूसरे साइबर हमलों के लिए यूज किया जा सकता है. आप ऐसी साइट्स से अपना डेटा रिमूव कर सकते हैं.
अनजान नंबर से आई कॉल का न दें जवाब- कभी भी अनजान नंबर से आई स्पैम कॉल का जवाब न दें. अगर आपने गलती से भी कॉल पिक कर ली है तो कोई बटन प्रेस न करें और न ही किसी और प्रकार का इंटरेक्शन करें. यह सिस्टम एक्टिव नंबर पर चलता है. इंटरेक्शन से सिस्टम को पता चल जाता है कि आपका नंबर एक्टिव है और फिर आपको और ज्यादा स्पैम कॉल की जाती हैं.
