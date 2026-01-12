Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कुछ महीने पहले आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद अब ऐप्पल नई लाइनअप की तैयारियों में जुटी है. सितंबर में ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को लॉन्च कर सकती है. पिछले कुछ समय से आईफोन 18 प्रो मैक्स से जुड़ी कई जानकारी सामने आ रही है और अब लगभग यह साफ हो गया है कि ऐप्पल अपने इस फ्लैगशिप मॉडल में क्या-क्या फीचर्स दे सकती है और इसके लिए भारत में ग्राहकों को कितनी रकम चुकानी पड़ेगी.

आईफोन 18 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 18 प्रो मैक्स के अधिकतर फीचर्स 17 प्रो मैक्स वाले ही होंगे, लेकिन इसमें कई अपग्रेड्स भी मिलने वाली है. लुक की बात करें तो 18 प्रो मैक्स में इन-डिस्प्ले फेसआईडी मिलेगी और फ्रंट कैमरा को स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर प्लेस किया जा सकता है. इससे डायनामिक आईलैंड की छुट्टी हो जाएगी और फ्रंट लुक रिफ्रेश हो जाएगा. रियर में भी कंपनी कंट्रास्ट की जगह सेम कलर टोन दे सकती है. 18 प्रो मैक्स के रियर कैमरा में वेरिएबल अपर्चर मिलेगा, जिससे कम-ज्यादा लाइट के हिसाब लेंस एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. ऐप्पल इस मॉडल को अपने अब तक के सबसे एडवांस A20 Pro चिपसेट और सबसे बड़ी बैटरी के साथ उतार सकती है.

कितनी हो सकती है कीमत?

अभी तक आईफोन 18 प्रो मैक्स की लॉन्चिंग में काफी समय बाकी है और कंपनी की तरफ से इसे लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है. फिर भी लीक्स और ऐप्पल की स्ट्रैटजी के हिसाब से इसकी कीमत को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं. अभी मार्केट में मौजूद आईफोन 17 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये है. ऐसे में उम्मीद है कि भारत में आईफोन 18 प्रो मैक्स को लगभग 1.55 लाख रुपये के आसपास की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है.

