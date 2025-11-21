आज सुबह कोलकाता और आसपास के इलाकों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसके बाद से वहां के लोगों में डर का माहौल है. कई जगहों पर तो इमारतें कुछ सेकंड तक हिलती रहीं और लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के टुंगी इलाके के पास था, जहां से सुबह करीब 10:38 बजे तेज झटके महसूस किए गए थे.

झटकों के बाद लोगों के मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा था. क्या फोन में भूकंप का अलर्ट आया था? दरअसल, आजकल स्मार्टफोन समय रहते भूकंप की चेतावनी भेज देते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब फोन में यह फीचर ऑन हो.

कैसे देते हैं स्मार्टफोन भूकंप की चेतावनी?

स्मार्टफोन में मौजूद छोटे-छोटे मोशन सेंसर मामूली कंपन को भी महसूस कर लेते हैं. जब आस-पास के कई फोन एक साथ तेज कंपन रिकॉर्ड करते हैं, तो यह डेटा तुरंत एक सेंट्रल सर्वर तक जाता है. सर्वर इसे भूकंप मानकर तुरंत आसपास के यूजर्स को अलर्ट भेज देता है. यह अलर्ट आने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इतने सेकंड भी किसी को सुरक्षित जगह पहुंचने का मौका दे सकते हैं.

ऐंड्रॉयड पर Earthquake Alerts कैसे ऑन करें?

सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ऑन करें. उसके बाद सेफ्टी एंड इमरजेंसी में आएं. वहां आपको Earthquake Alerts दिखेगा, इसको ऑन कर दें. ऐसा करने पर आपके फोन में भूकंप के पहले अलर्ट आ जाएगा.

iPhone पर Emergency Alerts कैसे ऑन करें?

Settings खोलें

Notifications चुनें

नीचे स्क्रोल करें और Emergency Alerts को ऑन कर लें.

MyShake App से मिलते हैं एक्स्ट्रा अलर्ट

यह ऐप यूजर्स को ऐंड्रॉयड और iPhone दोनों पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगा. इस ऐप को खोलकर पहले सेटअप पूरा करें और लोकेशन एक्सेस दें. यह ऐप आपको 4.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर के भूकंप का अलर्ट भेजता है.

Google भी आपको दो तरह के अलर्ट भेजता है.

Be Aware Alert: हल्के झटकों के लिए

Take Action Alert: तेज झटकों में तुरंत सुरक्षित जगह जाने की सलाह

क्यों जरूरी है यह फीचर?

कोलकाता के भूकंप ने एक बार फिर दिखा दिया कि स्मार्टफोन अलर्ट कितने जरूरी हैं. भूकंप की भविष्यवाणी नही की जा सकती, लेकिन इसका पहला झटका लगते ही फोन चेतावनी भेज देता है, जिससे लोग सुरक्षित जगह जा सकते हैं.