Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smartphone in Winters: सर्दियों के मौसम में स्मार्टफोन का इस्तेमाल वैसे तो सामान्य लगता है लेकिन ठंड का असर आपके फोन की परफॉर्मेंस, बैटरी और डेटा सिक्योरिटी पर गहरा पड़ता है. कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका परिणाम बड़ा नुकसान हो सकता है. खासकर बेहद ठंडे तापमान में स्मार्टफोन का गलत इस्तेमाल आपके डेटा को खतरे में डाल सकता है. आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-सी गलतियां हैं जो सर्दी में फोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं.

ठंड में फोन को बार-बार बाहर निकालना

सर्दियों में तापमान गिरने पर फोन का इंटरनल तापमान भी तेजी से घटता है. जैसे ही आप फोन को बाहर निकालते हैं और फिर गर्म कमरे में लाते हैं तो यह अचानक तापमान बदलने से फंस सकता है. इससे फोन के अंदर नमी बन जाती है जो बैटरी, प्रोसेसर और स्टोरेज चिप को नुकसान पहुंचाती है. कई बार इसी नमी की वजह से डेटा करप्ट होने लगता है और फोटो, वीडियो या फाइलें गायब हो सकती हैं.

फोन को बहुत ज्यादा ठंड में चार्ज करना

कम तापमान में फोन चार्ज करना बैटरी के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. ठंड में लिथियम-आयन बैटरी के अंदर रासायनिक क्रिया धीमी पड़ जाती है जिससे चार्जिंग सही तरह से नहीं हो पाती. अगर फोन बहुत ठंडा हो और आप उसे तुरंत चार्ज में लगा दें तो बैटरी सेल डैमेज हो सकते हैं और फोन अचानक बंद होकर डेटा लॉस का कारण बन सकता है.

ठंड में फोन को सेफ्टी के बिना इस्तेमाल करना

सर्दियों में ग्लव्स पहनकर फोन चलाना मुश्किल होता है इसलिए कई लोग फोन को खुला छोड़ देते हैं. लेकिन अत्यधिक ठंड स्क्रीन की टच सेंसिटिविटी को प्रभावित करती है. कई बार फोन फ्रीज होकर गलत कमांड ले लेता है, ऐप क्रैश होते हैं और सिस्टम फाइलें खराब हो सकती हैं जिससे पूरा डेटा खतरे में पड़ जाता है.

एक्सट्रा बैटरी ड्रेन और डेटा करप्शन का जोखिम

ठंड में फोन की बैटरी सामान्य से ज्यादा तेजी से खत्म होती है. जब फोन बार-बार बंद और चालू होता है तो इंटरनल स्टोरेज पर लोड बढ़ जाता है. इसी स्थिति में फाइल सिस्टम करप्ट होने की संभावना बढ़ जाती है. अगर आप किसी जरूरी फाइल पर काम कर रहे हों और फोन अचानक बंद हो जाए तो डेटा गायब हो सकता है.

सर्दियों में फोन को कैसे बचाएं?

फोन को जेब या कवर में गर्म रखें.

बहुत ठंडे फोन को चार्ज न करें, पहले कमरे के तापमान में आने दें.

फोन को अचानक तापमान बदलने से बचाएं.

बैकअप हमेशा ऑन रखें ताकि डेटा सुरक्षित रहे.

थोड़ी-सी सावधानी आपके स्मार्टफोन और डेटा दोनों को ठंड से होने वाले भारी नुकसान से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें:

Elon Musk का बड़ा दावा! ये टेक्नोलॉजी हर इंसान को बना देगी अमीर? गरीबी हमेशा के लिए हो जाएगी खत्म, जानिए क्या है पूरा प्लान