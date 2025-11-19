पलक झपकते ही उड़ जाती है फोन की बैटरी? ये 5 सेटिंग्स ऑन करते ही दोगुना चलेगा आपका मोबाइल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Battery: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन की बैटरी तेजी से कम होने लगती है और हमें बार-बार चार्जर ढूंढना पड़ता है. अगर आपका फोन भी बिना वजह जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप उसकी बैटरी लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं. यहां जानिए वे 5 स्मार्ट सेटिंग्स जो फोन की बैटरी को दोगुना तक चला सकती हैं.

स्क्रीन ब्राइटनेस को Auto पर सेट करें

फोन की स्क्रीन बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन होती है. अगर आप ब्राइटनेस को हमेशा फुल रखते हैं तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म होगी. इसलिए ब्राइटनेस को Auto या Adaptive Brightness पर सेट कर दें. इससे फोन रोशनी के हिसाब से खुद ब्राइटनेस एडजस्ट करता है और बैटरी बचती है.

बैटरी सेवर मोड हमेशा On रखें

Android और iPhone दोनों में बैटरी सेवर मोड मौजूद होता है. इसे ऑन करने पर फोन बैकग्राउंड एक्टिविटी, लोकेशन और अनवांटेड ऐप्स को कंट्रोल करता है. इससे बैटरी की खपत काफी कम हो जाती है और फोन ज्यादा देर तक चलता है.

अनावश्यक ऐप्स की बैकग्राउंड Activity बंद करें

कई ऐप्स बिना इस्तेमाल किए बैकग्राउंड में डेटा और बैटरी दोनों खाती रहती हैं. सेटिंग्स में जाकर Battery Usage में देखें कि कौन-सी ऐप सबसे ज्यादा बैटरी ले रही है और उनकी बैकग्राउंड Activity को Restrict कर दें. इससे फोन हल्का भी चलेगा और बैटरी भी बचेगी.

Always-On Display और Vibration बंद करें

अगर आपका फोन AMOLED स्क्रीन वाला है तो Always-On Display काफी बैटरी खाता है. इसे बंद कर दें. साथ ही कीबोर्ड या नोटिफिकेशन की Vibration भी बैटरी ड्रेन करती है. इन्हें बंद कर देंगे तो बैटरी लाइफ में तुरंत फर्क दिखाई देगा.

नेटवर्क और लोकेशन सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करें

कमज़ोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में फोन लगातार सिग्नल खोजता रहता है जिससे बैटरी तेज़ी से खत्म होती है. ऐसे समय में Airplane Mode ऑन कर दें. इसके अलावा लोकेशन को Always On रखने से भी बैटरी ड्रेन होती है. इसे Battery Saving Mode में सेट करें.

