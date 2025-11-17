कौन सा Smart TV है आपके लिए बेस्ट? बस इन बातों का रखें ध्यान, बच जाएंगे हजारों रुपये

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smart TV: आज के समय में घर में स्मार्ट टीवी लगाना सिर्फ मनोरंजन की जरूरत नहीं बल्कि एक स्मार्ट होम का हिस्सा बन चुका है. मार्केट में इतनी सारी कंपनियां और मॉडल उपलब्ध हैं कि सही टीवी चुनना किसी चुनौती से कम नहीं लगता. कई लोग बिना समझे सिर्फ ब्रांड या कीमत देखकर टीवी खरीद लेते हैं और बाद में डिस्प्ले क्वालिटी या फीचर्स से निराश हो जाते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले सबसे जरूरी है टीवी की डिस्प्ले तकनीक को पहचानना.

LED, QLED, OLED और Mini-LED

जब टीवी चुनने की बात आती है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है डिस्प्ले टाइप को लेकर.

LED TV

यह सबसे सामान्य और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है. इसकी ब्राइटनेस ठीक-ठाक होती है और यह रोजमर्रा देखने के लिए अच्छा विकल्प है. लेकिन ब्लैक लेवल और कलर डेप्थ उतनी गहरी नहीं होती.

QLED TV

QLED में क्वांटम डॉट तकनीक होती है जो LED से बेहतर ब्राइटनेस और कलर देती है. अगर आपको ज्यादा रिच और वाइब्रेंट डिस्प्ले चाहिए तो यह बढ़िया चॉइस है.

OLED TV

ये टीवी पैनल खुद रोशनी पैदा करते हैं जिससे ब्लैक लेवल असली काला दिखता है और कॉन्ट्रास्ट शानदार होता है. मूवी लवर्स, गेमर्स और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए OLED सबसे टॉप माना जाता है.

Mini-LED TV

यह LED और QLED का एडवांस वर्ज़न है. इसमें छोटे-छोटे LED इस्तेमाल होते हैं जिससे ब्राइटनेस ज्यादा और कंट्रोल बेहतर मिलता है. यह OLED जैसी क्वालिटी बजट में देना शुरू कर रहा है.

कितना बड़ा होना चाहिए टीवी?

कई लोग बड़ी स्क्रीन देखकर उत्साहित हो जाते हैं लेकिन सही साइज़ कमरे के हिसाब से चुनना जरूरी है.

32–43 इंच छोटे कमरों के लिए

50–55 इंच मीडियम हॉल के लिए

65 इंच या उससे ज्यादा बड़े लिविंग रूम के लिए

सही साइज चुनने पर देखने का मज़ा दोगुना हो जाता है.

रिफ्रेश रेट और HDR भी रखें ध्यान में

अगर आप गेमिंग या हाई-एक्शन मूवी देखते हैं तो 60Hz की जगह 120Hz रिफ्रेश रेट वाला टीवी लें. इससे मूवमेंट स्मूद दिखेगा. साथ ही HDR10+ या Dolby Vision सपोर्ट मिलने से कलर और लाइटिंग का अनुभव और प्रीमियम हो जाता है.

खरीदने से पहले सेटिंग मत भूलिए

स्टोर में टीवी की ब्राइटनेस और कलर अक्सर ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाते हैं. इसलिए खुद टीवी की डिस्प्ले सेटिंग चेक करें, व्यूइंग एंगल टेस्ट करें और साउंड भी सुनें. यह छोटी-सी कोशिश खरीदारी में आपको हजारों रुपये बचा सकती है. सही डिस्प्ले पहचानकर स्मार्ट टीवी खरीदेंगे तो आप भी अपने हजारों रुपये बचा सकते हैं.

