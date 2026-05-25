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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है AC यूज करने का सही तरीका? बार-बार ऑन-ऑफ करने से बढ़ जाता है बिजली का बिल

क्या है AC यूज करने का सही तरीका? बार-बार ऑन-ऑफ करने से बढ़ जाता है बिजली का बिल

AC Use Tips: कई लोगों की यह आदत होती है कि वो कमरा ठंडा होने पर AC बंद कर देते हैं और जब यह गर्म होने लगे तो फिर से ऑन कर लेते हैं. ऐसा करना बिजली बचाने की जगह बिल बढ़ा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 May 2026 08:47 AM (IST)
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  • 24-26 डिग्री तापमान, स्लीप मोड से बिजली बचाएं।

AC Use Tips: गर्मी के मौसम में सबके पसीने छूट गए हैं. पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और राहत पाने के लिए AC का यूज भी बढ़ गया है. AC यूज करते समय कई लोग एक ऐसी गलती भी कर रहे हैं, जिसे हर महीने बिजली बिल बढ़ सकता है. अक्सर लोगों को लगता है कि कमरा ठंडा होने के बाद अगर कुछ मिनट के लिए AC बंद कर दिया जाए और जरूरत पड़ने पर दोबारा चालू किया जाए तो बिजली की बचत होगी. असल में ऐसा नहीं होता है. खासकर पुराने Non-Inverter AC को बार-बार ON/OFF करना बिजली की खपत बढ़ा सकता है.

क्यों बढ़ सकता है बिजली का बिल?

दरअसल AC का सबसे ज्यादा पावर कंप्रेसर स्टार्ट होने के समय खर्च होता है. जब भी AC दोबारा चालू होता है, उसका कंप्रेसर एकदम से ज्यादा पावर लेता है. अगर कोई व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी देर में AC बंद और चालू करता रहेगा तो मशीन हर बार ज्यादा पावर लेगी. यही कारण है कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद AC को ऑन-ऑफ करने की आदत बिजली बचाने के बजाय बिल बढ़ा देती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह Non-Inverter मॉडल्स में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनका कंप्रेसर हर बार फुल पावर से शुरू होता है.

क्या Inverter AC का भी यही मामला है?

Inverter AC थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. इसमें कंप्रेसर पूरी तरह बंद होने के बजाय जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेता है. इस कारण Inverter AC में बार-बार स्टार्ट होने वाली हाई पावर खपत कम हो जाती है और लंबे समय में बिजली की बचत बेहतर होती है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लंबे इस्तेमाल के दौरान Inverter AC, सामान्य Non-Inverter मॉडल्स के मुकाबले 30 से 50 प्रतिशत तक बिजली बचा सकते हैं. यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में Inverter AC की डिमांड तेजी से बढ़ी है.

इन टिप्स से बचेगी बिजली

अगर बिजली बिल कम रखना है तो AC को सही तरीके से इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है. सबसे बेहतर तरीका यह माना जाता है कि तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाए. इसके अलावा Sleep Mode, Eco Mode और Timer जैसे फीचर्स का इस्तेमाल भी काफी मदद कर सकता है. साथ ही कमरे को पूरी तरह बंद रखना भी जरूरी है ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर न आए. अगर कमरा बार-बार गर्म होगा तो AC का कंप्रेसर ज्यादा काम करेगा और बिजली खपत बढ़ती जाएगी. 

ये भी पढ़ें- Solar Panel यूज कर रहे हैं तो ये हैक्स आएंगे बड़े काम, पावर जनरेशन के साथ एफिशिएंसी भी बढ़ेगी

Published at : 25 May 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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