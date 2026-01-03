हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीझंझट से बचना है तो फोन बेचने से पहले कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल!

झंझट से बचना है तो फोन बेचने से पहले कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल!

पुराना फोन बेचने से पहले अधिकतर लोग उससे सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड तो निकाल लेते हैं, लेकिन डेटा बैकअप और अकाउंट से लॉग-इन करना आदि भूल जाते हैं. इससे कई मुश्किलें हो सकती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jan 2026 01:41 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई लोग कुछ महीनों बाद अपना फोन अपग्रेड करते रहते हैं तो कई यूजर अपना फोन कई साल चलाने के बाद बेचते हैं. दोनों ही स्थिति में फोन को बेचने से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. फोन बेचने से पहले लोग सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड तो निकाल लेते हैं, लेकिन कई दूसरी और जरूरी चीजें करना भूल जाते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन बेचने से पहले आपको क्या-क्या काम करना चाहिए ताकि आप झंझट से बचे रहें.

इन बातों का रखें ध्यान-

डेटा बैकअप- आजकल फोन में पर्सनल और फाइनेंस समेत सारा जरूरी डेटा स्टोर होता है. इसलिए फाइल मैनेजर, क्लाउड और गूगल ड्राइव आदि सारी जगहों पर स्टोर डेटा का बैकअप ले लें. इससे आपका डेटा डिलीट होने पर खतरा नहीं रहेगा.

सारे अकाउंट्स से लॉग-आउट- फोन में सोशल मीडिया, बैंकिंग और दूसरी कई सर्विसेस के अकाउंट लॉग-इन होते हैं. ऐसे में अगर आप फोन बेच रहे हैं तो इनसे लॉग-आउट कर दें ताकि आपको दोबारा लॉग-इन करने में कोई दिक्कत न आए.

फिंगरप्रिंट समेत दूसरे लॉक हटाना- फोन बेचने से पहले उसमें लगे सभी पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेसआई आदि को डिलीट कर दें. इससे आपकी कोई भी बायोमेट्रिक पहचान फोन में स्टोर नहीं रहेगी.

फैक्ट्री रिसेट करें- जब आपने सारे डेटा का बैकअप ले लिया है और सारे अकाउंट्स को लॉग-आउट कर दिया है तो फोन को फैक्ट्री रिसेट कर दें. इससे फोन में आपका कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहेगा और नया यूजर इसे अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकेगा.

फोन की साफ-सफाई- अगर आप किसी मार्केट में जाकर फोन को बेचना चाहते हैं तो अच्छी कीमत के लिए इसका साफ होना जरूरी है. अगर फोन पर स्क्रैचेज लगे हो या चार्जिंग पोर्ट और स्क्रीन गार्ड आदि के नीचे धूल-मिट्टी लगी हो तो आपको इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी. इसलिए फोन और उसकी एक्सेसरीज को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही इसे बेचने के लिए लेकर जाएं.

धाकड़ होगी ऐप्पल की सस्ती मैकबुक, कम कीमत के बाजवूद एकदम प्रो लेवल होंगे फीचर्स

Published at : 03 Jan 2026 01:41 PM (IST)
TECH NEWS
बिहार
'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान
'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस, वीडियो वायरल
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
