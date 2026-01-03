झंझट से बचना है तो फोन बेचने से पहले कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कई लोग कुछ महीनों बाद अपना फोन अपग्रेड करते रहते हैं तो कई यूजर अपना फोन कई साल चलाने के बाद बेचते हैं. दोनों ही स्थिति में फोन को बेचने से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. फोन बेचने से पहले लोग सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड तो निकाल लेते हैं, लेकिन कई दूसरी और जरूरी चीजें करना भूल जाते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन बेचने से पहले आपको क्या-क्या काम करना चाहिए ताकि आप झंझट से बचे रहें.

इन बातों का रखें ध्यान-

डेटा बैकअप- आजकल फोन में पर्सनल और फाइनेंस समेत सारा जरूरी डेटा स्टोर होता है. इसलिए फाइल मैनेजर, क्लाउड और गूगल ड्राइव आदि सारी जगहों पर स्टोर डेटा का बैकअप ले लें. इससे आपका डेटा डिलीट होने पर खतरा नहीं रहेगा.

सारे अकाउंट्स से लॉग-आउट- फोन में सोशल मीडिया, बैंकिंग और दूसरी कई सर्विसेस के अकाउंट लॉग-इन होते हैं. ऐसे में अगर आप फोन बेच रहे हैं तो इनसे लॉग-आउट कर दें ताकि आपको दोबारा लॉग-इन करने में कोई दिक्कत न आए.

फिंगरप्रिंट समेत दूसरे लॉक हटाना- फोन बेचने से पहले उसमें लगे सभी पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेसआई आदि को डिलीट कर दें. इससे आपकी कोई भी बायोमेट्रिक पहचान फोन में स्टोर नहीं रहेगी.

फैक्ट्री रिसेट करें- जब आपने सारे डेटा का बैकअप ले लिया है और सारे अकाउंट्स को लॉग-आउट कर दिया है तो फोन को फैक्ट्री रिसेट कर दें. इससे फोन में आपका कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहेगा और नया यूजर इसे अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकेगा.

फोन की साफ-सफाई- अगर आप किसी मार्केट में जाकर फोन को बेचना चाहते हैं तो अच्छी कीमत के लिए इसका साफ होना जरूरी है. अगर फोन पर स्क्रैचेज लगे हो या चार्जिंग पोर्ट और स्क्रीन गार्ड आदि के नीचे धूल-मिट्टी लगी हो तो आपको इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी. इसलिए फोन और उसकी एक्सेसरीज को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही इसे बेचने के लिए लेकर जाएं.

