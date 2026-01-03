धाकड़ होगी ऐप्पल की सस्ती मैकबुक, कम कीमत के बाजवूद एकदम प्रो लेवल होंगे फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल इस साल एक सस्ती मैकबुक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. एंट्री-लेवल सेगमेंट में आने वाली यह मैकबुक उन यूजर्स के लिए लॉन्च की जा रही है, जिन्हें किफायती कीमत में एकदम प्रो लेवल फीचर्स चाहिए. पिछले काफी समय से इसे लेकर लीक्स सामने आ रही हैं और अब लगभग यह साफ हो गया है कि ऐप्पल अपनी इस पेशकश को किन-किन फीचर्स से लैस करने वाली है. आइए जानते हैं कि किफायती मैकबुक में क्या-क्या मिलने की उम्मीद है.

12.9 इंच का होगा डिस्प्ले

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल नई मैकबुक में 12.9 इंच का डिस्प्ले देगी और इसे इस साल की पहली छमाही में ही लॉन्च किया जा सकता है. इसके साथ ही ऐप्पल कई सालों बाद एक बार फिर छोटे साइज वाले मैकबुक की कैटेगरी में वापसी कर लेगी. बता दें कि ऐप्पल 2017 तक 12 इंच डिस्प्ले वाली मैकबुक बेचती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया. ऐप्पल अपनी नई पेशकश को मैकबुक एयर लाइनअप के नीचे पोजिशन करेगी और इसकी कीमत कम रखने के लिए इसमें आईफोन 16 प्रो मॉडल्स में मिलने वाला A18 Pro चिपसेट देने का फैसला किया गया है.

परफॉर्मेंस में नहीं आएगी कमी

कीमत कम होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी. इसकी थर्मल एफिशिएंसी भी कमाल होने की उम्मीद है और ऐप्पल इसकी बैटरी लाइफ पर खास फोकस करेगी. इससे यह मैकबुक उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है, जो ट्रैवल करते हैं और अपने साथ भारी-भरकम लैपटॉप नहीं रखना चाहते.

कितनी हो सकती है कीमत?

माना जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत 600-700 डॉलर और भारत में 60,000-80,000 के बीच रह सकती है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. इसे पिंक, येलो और ब्लू जैसे ब्राइट कलर में लॉन्च किया जाएगा, जो यूजर को कलरफुल iMac लाइनअप की याद दिलाएंगे.

