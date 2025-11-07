हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLinkedIn पर साइबर ठगी, इस तरीके से ठग लोगों को बना रहे निशान, जानिए क्या है बचने के उपाय

LinkedIn पर साइबर ठगी, इस तरीके से ठग लोगों को बना रहे निशान, जानिए क्या है बचने के उपाय

डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म LinkedIn पर एक नया फिशिंग स्कैम तेजी से फैल रहा है. इस बार साइबर अपराधी खास तौर पर फाइनेंस सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स को निशाना बना रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Nov 2025 10:22 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

LinkedIn Cyber Fraud: डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म LinkedIn पर एक नया फिशिंग स्कैम तेजी से फैल रहा है. इस बार साइबर अपराधी खास तौर पर फाइनेंस सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स को निशाना बना रहे हैं. ये ठग पुराने ईमेल वाले तरीकों को छोड़कर अब LinkedIn के डायरेक्ट मैसेज के जरिए लोगों के Microsoft लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं.

कैसे चल रहा है ये नया फिशिंग अटैक?

साइबर सिक्योरिटी फर्म Push Security ने इस हाई-रिस्क LinkedIn फिशिंग कैंपेन का खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावर LinkedIn पर एक प्रोफेशनल और असली दिखने वाला प्रोफाइल बनाते हैं. फिर वे टारगेट को एक Commonwealth Investment Fund नामक फर्जी बोर्ड में शामिल होने का ‘Exclusive Invitation’ भेजते हैं.

संदेश कुछ इस तरह होता है, "हम आपको दक्षिण अमेरिका में शुरू हो रहे हमारे नए Commonwealth निवेश फंड के कार्यकारी बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं."

ऐसा ऑफर सुनने में काफी प्रतिष्ठित लगता है, जिससे कई पेशेवर लोग इसे कैरियर के लिए सुनहरा मौका समझ बैठते हैं. लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल.

क्लिक करते ही शुरू होता है जालसाज़ी का खेल

संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर को पहले Google Search से रीडायरेक्ट किया जाता है फिर एक हमलावर-नियंत्रित साइट पर और आखिर में एक फर्जी Microsoft लॉगिन पेज पर पहुंचाया जाता है. यह पेज बिल्कुल असली Microsoft साइन-इन स्क्रीन जैसा दिखता है.

जैसे ही यूजर अपना ईमेल और पासवर्ड डालता है, ये जानकारी सीधा साइबर ठगों के पास पहुंच जाती है. यानी एक क्लिक में आपका पूरा कॉर्पोरेट अकाउंट और डेटा खतरे में पड़ सकता है.

सिक्योरिटी बॉट्स से बचने के नए तरीके

Push Security के मुताबिक, ये हैकर्स अब बेहद एडवांस तकनीकें अपना रहे हैं. वे CAPTCHA और Cloudflare Turnstile जैसी सिक्योरिटी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी बॉट्स उनकी साइट्स को स्कैन न कर सकें और उन्हें ब्लॉक न किया जा सके.

LinkedIn से बढ़ा नया खतरा

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब फिशिंग कैंपेन केवल ईमेल तक सीमित नहीं हैं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फैल रहे हैं. खासतौर पर LinkedIn जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क पर यह हमला ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहां कॉर्पोरेट अकाउंट्स और बिजनेस डेटा दांव पर होते हैं.

Push Security ने चेतावनी दी, “भले ही यह हमला LinkedIn जैसे ‘पर्सनल’ ऐप पर हो, लेकिन इससे कंपनियों के मुख्य अकाउंट्स, Microsoft और Google जैसी सेवाओं तक हैकर्स की पहुंच बन सकती है. इससे पूरे संगठन का डेटा खतरे में पड़ सकता है.

सतर्क रहें, हर ऑफर असली नहीं होता

अगर आपको LinkedIn पर कोई बोर्ड मेंबरशिप या इनवेस्टमेंट फंड का ऑफर मिले तो उस पर बिना जांच किए क्लिक न करें. किसी भी लिंक या डॉक्यूमेंट को खोलने से पहले उसकी स्रोत की विश्वसनीयता की जांच करें. एक छोटा-सा क्लिक आपके पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क को साइबर हमले के लिए खुला दरवाजा बना सकता है.

यह भी पढ़ें:

दुनिया में सबसे पहला स्मार्टफोन किसने खरीदा था? जानिए इस रोचक कहानी के बारे में

Published at : 07 Nov 2025 10:22 AM (IST)
Tags :
LinkedIn Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
बॉलीवुड
Haq X Review: रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
बॉलीवुड
Haq X Review: रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
हेल्थ
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
ट्रेंडिंग
सुहागरात के लिए 3 लड़कों ने सजाया शानदार बिस्तर, वायरल वीडियो देखकर यूजर्स बोले- यही रात अंतिम यही रात भारी
सुहागरात के लिए 3 लड़कों ने सजाया शानदार बिस्तर, वायरल वीडियो देखकर यूजर्स बोले- यही रात अंतिम यही रात भारी
जनरल नॉलेज
Dark Dining: क्या होता है डार्क डाइनिंग जिसमें आंख पर पट्टी बांध कर खाते हैं लोग, जानें किस देश से हुई इसकी शुरुआत?
क्या होता है डार्क डाइनिंग जिसमें आंख पर पट्टी बांध कर खाते हैं लोग, जानें किस देश से हुई इसकी शुरुआत?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget