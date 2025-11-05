हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदुनिया में सबसे पहला स्मार्टफोन किसने खरीदा था? जानिए इस रोचक कहानी के बारे में

दुनिया में सबसे पहला स्मार्टफोन किसने खरीदा था? जानिए इस रोचक कहानी के बारे में

Smartphone: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन किसने खरीदा था और कब बना था?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Nov 2025 01:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन किसने खरीदा था और कब बना था? जिस डिवाइस को हम आज स्मार्टफोन कहते हैं उसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी. उस समय फोन केवल कॉल और मैसेज के लिए होते थे लेकिन एक कंपनी ने ऐसा कदम उठाया जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल दी.

IBM Simon से हुई शुरुआत

साल 1992 में IBM ने एक ऐसा फोन बनाया जो केवल कॉल करने के लिए नहीं थ बल्कि इसमें टचस्क्रीन और कई डिजिटल फीचर्स भी मौजूद थे. इस फोन का नाम था IBM Simon Personal Communicator (SPC). इसे दुनिया का पहला स्मार्टफोन कहा जाता है. IBM Simon को पहली बार 1994 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत लगभग 899 डॉलर थी जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी.

पहला खरीदार कौन था?

IBM Simon का पहला ग्राहक कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अमेरिकी बिजनेस प्रोफेशनल था जो लगातार यात्रा करता था और अपने काम से जुड़े ईमेल व कॉन्टैक्ट्स को साथ रखना चाहता था. हालांकि कंपनी ने उस ग्राहक का नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन यह बताया कि शुरुआती खरीदार मुख्य रूप से बिजनेस एक्जीक्यूटिव्स और सरकारी अधिकारी थे. इस फोन को मुख्य रूप से ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया था ताकि लोग चलते-फिरते भी अपने काम कर सकें.

IBM Simon की खासियतें

यह फोन अपने समय से बहुत आगे था. इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले, ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट सेविंग, नोटपैड और फैक्स भेजने की क्षमता जैसी सुविधाएं मौजूद थीं. यह सभी फीचर्स उस दौर में किसी ने सोचे भी नहीं थे. कुल मिलाकर लगभग 50,000 यूनिट्स IBM Simon की बेची गई थीं जो उस समय के हिसाब से बड़ी सफलता थी.

आज के स्मार्टफोन्स की नींव

IBM Simon ने जिस “स्मार्टफोन” की परिकल्पना की, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए Nokia, BlackBerry, Apple और Samsung जैसी कंपनियों ने आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी को और आधुनिक बनाया.

आज हमारे पास जो हाई-टेक 5G स्मार्टफोन हैं उनकी जड़ें 1994 के उसी छोटे से डिवाइस में छिपी हैं जिसे दुनिया ने पहला स्मार्टफोन कहा IBM Simon. इसने न सिर्फ मोबाइल कम्युनिकेशन को बदला बल्कि डिजिटल युग की शुरुआत भी की.

यह भी पढ़ें:

Samsung Galaxy S26 की लॉन्च डेट हो गई लीक, शानदार अपग्रेड के साथ क्या iPhone 17 को दे पाएगा टक्कर?

Published at : 05 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IBM Simon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | स्टारडम | यात्रा और अधिक
चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget