दुनिया में सबसे पहला स्मार्टफोन किसने खरीदा था? जानिए इस रोचक कहानी के बारे में

Smartphone: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन किसने खरीदा था और कब बना था? जिस डिवाइस को हम आज स्मार्टफोन कहते हैं उसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी. उस समय फोन केवल कॉल और मैसेज के लिए होते थे लेकिन एक कंपनी ने ऐसा कदम उठाया जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल दी.

IBM Simon से हुई शुरुआत

साल 1992 में IBM ने एक ऐसा फोन बनाया जो केवल कॉल करने के लिए नहीं थ बल्कि इसमें टचस्क्रीन और कई डिजिटल फीचर्स भी मौजूद थे. इस फोन का नाम था IBM Simon Personal Communicator (SPC). इसे दुनिया का पहला स्मार्टफोन कहा जाता है. IBM Simon को पहली बार 1994 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत लगभग 899 डॉलर थी जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी.

पहला खरीदार कौन था?

IBM Simon का पहला ग्राहक कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अमेरिकी बिजनेस प्रोफेशनल था जो लगातार यात्रा करता था और अपने काम से जुड़े ईमेल व कॉन्टैक्ट्स को साथ रखना चाहता था. हालांकि कंपनी ने उस ग्राहक का नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन यह बताया कि शुरुआती खरीदार मुख्य रूप से बिजनेस एक्जीक्यूटिव्स और सरकारी अधिकारी थे. इस फोन को मुख्य रूप से ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया था ताकि लोग चलते-फिरते भी अपने काम कर सकें.

IBM Simon की खासियतें

यह फोन अपने समय से बहुत आगे था. इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले, ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट सेविंग, नोटपैड और फैक्स भेजने की क्षमता जैसी सुविधाएं मौजूद थीं. यह सभी फीचर्स उस दौर में किसी ने सोचे भी नहीं थे. कुल मिलाकर लगभग 50,000 यूनिट्स IBM Simon की बेची गई थीं जो उस समय के हिसाब से बड़ी सफलता थी.

आज के स्मार्टफोन्स की नींव

IBM Simon ने जिस “स्मार्टफोन” की परिकल्पना की, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए Nokia, BlackBerry, Apple और Samsung जैसी कंपनियों ने आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी को और आधुनिक बनाया.

आज हमारे पास जो हाई-टेक 5G स्मार्टफोन हैं उनकी जड़ें 1994 के उसी छोटे से डिवाइस में छिपी हैं जिसे दुनिया ने पहला स्मार्टफोन कहा IBM Simon. इसने न सिर्फ मोबाइल कम्युनिकेशन को बदला बल्कि डिजिटल युग की शुरुआत भी की.

