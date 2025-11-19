Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iOS 26.2 Beta 3: Apple ने iOS 26.2 का तीसरा डेवलपर बीटा रिलीज कर दिया है और हैरानी की बात यह है कि यह मिड-साइकिल अपडेट होने के बावजूद कई नए फीचर्स लेकर आया है. iOS 26 की बड़ी डिज़ाइन रीडिज़ाइन के बाद भी Apple लगातार सिस्टम को और बेहतर बनाने में जुटा हुआ है. इस अपडेट में AirDrop से लेकर Games ऐप, Reminders, हेल्थ इंटीग्रेशन और iPad के मल्टीटास्किंग सिस्टम तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. हर नए बीटा के साथ कंपनी उन फीचर्स को भी एक्टिव कर रही है जो शुरुआती बिल्ड में नहीं आए थे और साथ ही पुरानी कमियां भी सुधारी जा रही हैं.

AirDrop कोड फीचर

इस अपडेट की सबसे खास चीज़ है AirDrop कोड सिस्टम. अब यूज़र्स एक वन-टाइम कोड जनरेट कर सकते हैं जिससे कोई भी नॉन-कॉन्टैक्ट व्यक्ति 30 दिन तक फाइल भेज या प्राप्त कर सकता है. सेटिंग्स में Manage Known AirDrop Contacts सेक्शन भी जोड़ा गया है जहां से आप किसी को भी आसानी से हटाकर एक्सेस बंद कर सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा जो अक्सर ऑफिस या क्लाइंट्स के साथ फाइल्स शेयर करते रहते हैं.

हाइपरटेंशन अलर्ट अब थर्ड-पार्टी हेल्थ ऐप्स तक पहुंचेंगे

Apple ने हेल्थ सिस्टम को भी और मज़बूत बनाया है. नया API अब थर्ड-पार्टी ऐप्स को Apple Watch द्वारा भेजे गए हाई ब्लड प्रेशर अलर्ट पढ़ने की अनुमति देता है. इससे डेवलपर्स ऐसे ऐप्स बना सकेंगे जो यूज़र्स के स्वास्थ्य पर गहरी नजर रख सकें.

Apple Account के लिए नया प्राइवेसी नोटिस

Beta 3 इंस्टॉल करने के बाद यूज़र्स को Apple Account डेटा के इस्तेमाल को लेकर नया प्राइवेसी प्रॉम्प्ट दिखेगा. यह एक रूटीन अपडेट है लेकिन Apple ऐसे नोटिस उसी समय दिखाता है जब वह चाहता है कि यूज़र अपने डेटा को लेकर ज्यादा जागरूक रहें.

जापान में मिल सकता है Siri का विकल्प

बीटा कोड से पता चलता है कि जापान के यूजर्स Side Button को दबाकर Siri की जगह कोई और वॉयस असिस्टेंट चुन सकेंगे. इसमें Gemini या Alexa जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं. यह बदलाव फिलहाल सिर्फ जापान तक सीमित रहेगा जहां नियामकीय नियमों के चलते Apple को विकल्प देना जरूरी हो सकता है.

Liquid Glass डिजाइन हुआ और स्मार्ट

Apple ने Liquid Glass इंटरफ़ेस को और यूज़र-फ्रेंडली बनाने के लिए इसे अपडेट किया है. अब Tinted मोड खुद ही उन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को ऑफ कर देगा जो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं जैसे Increase Contrast या Reduce Transparency. साथ ही Measure ऐप में Liquid Glass लुक वाले Level टूल को भी अपग्रेड किया गया है ताकि नंबर और साफ दिखाई दें.

Games ऐप में बड़े बदलाव

iOS 26.2 Beta 3 इंस्टॉल करने पर Games ऐप में एक नया स्प्लैश स्क्रीन दिखाई देता है. Apple गेम लाइब्रेरी के लिए नए सॉर्टिंग और फिल्टर टूल्स, बेहतर कंट्रोलर नैविगेशन और लाइव्ह चैलेंज स्कोर जैसी सुविधाएं जोड़ने की तैयारी में है. Games ऐप अब एक साधारण फ़ोल्डर से एक पूर्ण गेमिंग हब की ओर बढ़ रहा है.

Reminders में आया अलार्म फीचर

Reminders ऐप अब urgent मार्क किए गए कार्यों के लिए अलार्म बजाएगा. यह सामान्य नोटिफिकेशन से कहीं तेज़ और ध्यान आकर्षित करने वाला अलर्ट होगा और जरूरत पड़ने पर Focus मोड को भी बायपास कर सकता है. पहली बार फीचर इस्तेमाल करने पर ऐप में एक एक्सप्लेनर कार्ड भी दिखाई देगा.

iPadOS के मल्टीटास्किंग में वापिस आया पुराना तरीका

iPad यूज़र्स के लिए भी अच्छी खबर है. iPadOS 26 की रीडिज़ाइन में गायब हुई मल्टीटास्किंग क्षमता Dock, App Library या Spotlight से ऐप को सीधे Split View या Slide Over में खींचने की सुविधा—अब वापस आ गई है. Apple इस बदलाव से स्पष्ट कर रहा है कि वह iPad मल्टीटास्किंग अनुभव को फिर से स्थिर और सहज बनाना चाहता है. इसके अलावा भी कई सुधार इस अपडेट में शामिल हैं.

Sleep Score की कैटेगरीज को यूज़र फीडबैक के बाद संशोधित किया गया है.

Apple Podcasts अब AI की मदद से ऑटोमेटिक चैप्टर्स और लिंक्ड कंटेंट बनाता है.

CarPlay में Messages के पिन किए गए चैट्स को छुपाया जा सकता है.

Apple News में मुख्य सेक्शंस तक तेज़ पहुंच मिलेगी.

AirPods Live Translation दिसंबर में EU देशों तक पहुंच जाएगा.

Lock Screen पर Liquid Glass स्लाइडर अब सभी फॉन्ट्स के लिए ज्यादा नाटकीय और सहज हो गया है.

