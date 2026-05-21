Cockroach Janta Party: X पर Withheld और Suspend में क्या होता है अंतर, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहा इसका कनेक्शन?
Cockroach Janta Party: कोई अकाउंट Suspend तब होता है जब 'X' खुद किसी अकाउंट को नियम या शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाता है. वहीं, Withheld एक देश-विशेष के अंदर प्रतिबंध है.
Cockroach Janta Party: इंस्टाग्राम पर पिछले कुछ दिनों से 'कॉकरोच जनता पार्टी' लगातार छाई हुई है. CJI सूर्यकांत के एक बयान से जन्मी इस पार्टी' ने महज 4 दिन में बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पॉलिटिकल पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है और इसके 14 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. जेन Z में बढ़ते क्रेज के बीच 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'एक्स' अकाउंट को भारत में बैन (Withheld) कर दिया गया.
हालांकि, कुछ ही देर बाद एक्स पर 'कॉकरोच इज बैक' नाम से नया पेज क्रिएट हो गया. ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर Withheld और Suspend क्या होता है? कब कोई अकाउंट Withheld किया जाता है और कब Suspend ? और इसको लेकर नियम क्या हैं? चलिए जानते हैं...
एक्स पर 'Suspend' क्या होता है?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' कोई अकाउंट Suspend तब होता है जब 'X' खुद किसी अकाउंट को नियम या शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाता है. ऐसे में कंपनी द्वारा ही इस अकाउंट को स्थाई या अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया जाता है. यह फैसला पूरी तरह से 'X' का अपना होता है. ऐसे अकाउंट्स पर स्पैम या फर्जी अकाउंट चलाने, नफरत फैलाने, हिंसा भड़काने या बाल सुरक्षा और कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होती है. बार-बार नियम तोड़ने पर परमानेंट सस्पेंशन भी हो सकता है. सस्पेंड होने पर प्रोफाइल पर लिखा आता है अकाउंट सस्पेंड, जिसके बाद यह अकाउंट दुनिया में कहीं से भी किसी को नहीं दिखता.
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एक्स पर 'Withheld' क्या होता है?
Withheld एक देश-विशेष प्रतिबंध है. जब किसी देश की सरकार या अदालत 'X' कानूनी आदेश देती है, तब X उस अकाउंट या ट्वीट को सिर्फ उसी देश में रोक दिया जाता है, बाकी पूरी दुनिया में अकाउंट वैसे ही चलता रहता है. जहां तक भारत की बात है तो IT Act की धारा 69A के तहत सरकार या अदालत 'X' को नोटिस भेजती है. 'X' उस आदेश को मानता है और अकाउंट सिर्फ भारत में बंद कर देता है बाकी दुनिया में वह अकाउंट पहले की तरह चलता रहता है. जिस यूज़र का अकाउंट Withheld होता है, उसकी प्रोफाइल पर भारत में यह संदेश दिखता है 'अकाउंट विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पांस तो ए लीगल डिमांड'
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Source: IOCL