हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी25000 से आगाज और 4 दिन में 14 मिलियन पार, इंस्टाग्राम पर BJP को 'पंजा' मारकर आगे निकली Cockroach Janata Party

25000 से आगाज और 4 दिन में 14 मिलियन पार, इंस्टाग्राम पर BJP को 'पंजा' मारकर आगे निकली Cockroach Janata Party

Cockroach Janata Party: CJP ने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के मामले में कांग्रेस और BJP समेत सबको पीछे छोड़ दिया है. इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोवर्स की संख्या 14 मिलियन से ज्यादा हो गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 May 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इंस्टाग्राम पर 1.4 करोड़ फॉलोअर्स, नेता और सेलेब्रिटी भी जुड़ रहे हैं।

Cockroach Janata Party: खुद को आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज बताने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. हालांकि, आज सुबह भारत में CJP के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोवर्स तेजी से बढ़ रहे हैं. इंस्टाग्राम पर CJP के फॉलोवर्स की संख्या 14 मिलियन से भी पार हो गई है. 16 मई की रात को शुरू होने वाले इस कैंपेन ने 4-5 दिनों में ही इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के मामले में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस समेत कई पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि इस कैंपेन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे लोग इससे जुड़ते चले गए.

16 मई से हुई शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने एक बयान में बेरोजगारी युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी दी, लेकिन यहीं से एक नए सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत हो गई. 16 मई को बॉस्टन यूनिवर्सटी में पढ़ने वाले 30 वर्षीय अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा कि वो कॉकरोच के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं. इसी के साथ CJP की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इसके साथ लोगों के जुड़ने का सफर भी शुरू हो गया. 

कौन हैं अभिजीत दीपके?

CJP के फाउंडर 30 वर्षीय अभिजीत दीपके हैं और उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है. इसके बाद वे हायर स्टडी के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मशहूर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. दीपके पेशे से एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटजिस्ट हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं. वो आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ समय तक काम कर चुके हैं.

बड़ी-बड़ी पार्टियों को छोड़ा पीछे

CJP ने इंस्टाग्राम पर बड़ी-बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक CJP के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स की संख्या 14.2 मिलियन थी. BJP के 8.8 मिलियन, कांग्रेस के 13.3 मिलियन, आम आदमी पार्टी के 1.9 मिलियन और समाजवादी पार्टी के 870K फॉलोवर्स हैं. इस तरह CJP सबको पछाड़ते हुए आगे निकल चुकी है. 

कैसे जुड़ते गए लोग?

इंटरनेट पर युवा लोग CJP के साथ जुड़ रहे हैं. इसके अलावा कई नेता और सेलिब्रिटी भी इस कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं. इनमें अनुराग कश्यप, दीया मिर्जा, विशाल डडलानी, कोंकणा सेना, ईशा गुप्ता आदि शामिल हैं. इनके अलावा कई इंफ्लुएंसर्स भी फॉलोवर लिस्ट में शामिल हैं.

ये भी पढ़ें-

कम सोलर पैनल से बनेगी ज्यादा बिजली, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला नया तरीका

Published at : 21 May 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Instagram Social Media TECH NEWS Cockroach Janata Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
25000 से आगाज और 4 दिन में 14 मिलियन पार, इंस्टाग्राम पर BJP को 'पंजा' मारकर आगे निकली Cockroach Janata Party
25000 से आगाज और 4 दिन में 14 मिलियन पार, इंस्टाग्राम पर BJP को 'पंजा' मारकर आगे निकली Cockroach Janata Party
टेक्नोलॉजी
कम सोलर पैनल से बनेगी ज्यादा बिजली, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला नया तरीका
कम सोलर पैनल से बनेगी ज्यादा बिजली, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला नया तरीका
टेक्नोलॉजी
पूरा दिन गेमिंग करने से भी डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी, इस सेटिंग के ऑन करते ही हो जाएगा कमाल
पूरा दिन गेमिंग करने से भी डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी, इस सेटिंग के ऑन करते ही हो जाएगा कमाल
टेक्नोलॉजी
'कॉकरोच जनता पार्टी' पर बड़ा एक्शन, भारत में बंद हुआ 'X' अकाउंट
'कॉकरोच जनता पार्टी' पर बड़ा एक्शन, भारत में बंद हुआ 'X' अकाउंट
Advertisement

वीडियोज

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर Piyush Goyal ने दिया बयान | International Relations
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत केस में बड़ा खुलासा | Breaking News | Justice For Twisha
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आप सांसद हैं, कैसे ये सब बोल रहे? 'गॉड फादर' वाले बयान पर राहत तो मिली पर अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसा HC, वकील को भी खूब सुना दी
आप सांसद हैं, कैसे ये सब बोल रहे? 'गॉड फादर' वाले बयान पर राहत तो मिली पर अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसा HC, वकील को भी खूब सुना दी
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'
राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर संजय राउत बोले, 'राजीव गांधी के बेटे हैं, इस प्रकार की भाषा...'
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर वोटिंग जारी, बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करूंगा
फाल्टा सीट पर वोटिंग जारी, बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करूंगा
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
विश्व
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: बांदा दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर क्यों? सुबह 10 बजे सन्नाटा और रात में खेती, कैसा होता 48 डिग्री गर्मी का कहर
बांदा दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर क्यों? 48 डिग्री गर्मी में सुबह सन्नाटा और रात में खेती
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
‘दिल्ली के गॉडफादर’ वाले बयान पर बवाल! अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, लेकिन लगी विदेश जाने पर रोक
‘दिल्ली के गॉडफादर’ वाले बयान पर बवाल! अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, लेकिन लगी विदेश जाने पर रोक
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget