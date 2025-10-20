ChatGPT के छुड़ा देगा पसीने, तेजी से आगे बढ़ रहा है यह चैटबॉट, लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचा

OpenAI का ChatGPT 74.1 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट बना हुआ है. हालांकि, अब इसकी ग्रोथ में गिरावट आने लगी है. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में ChatGPT का मार्केट शेयर 13 प्रतिशत कम हो गया है. लगातार बढोतरी के बाद अप्रैल से इस चैटबॉट के डाउनलोड और एंगेजमेंट के आकड़े कम होने लगे हैं. हालांकि, अब भी रोजाना लाखों की संख्या में लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन अब इसे दूसरे चैटबॉट्स से कड़ी टक्कर मिलने लगी है.

Google Gemini दे रहा कड़ी टक्कर

एक तरह जहां ChatGPT की ग्रोथ स्लो हो रही है, वहीं Google Gemini तेजी से आगे बढ़ रहा है. कुछ समय पहले Google Gemini ने Nano Banana मॉडल लॉन्च किया था, जिसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इसके डाउनलोड तेजी से बढ़ रहे हैं और अब यह 12.9 प्रतिशत के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. इसी तरह Perplexity AI भी अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहा है. एक साल पहले इसके पास 1.7 प्रतिशत मार्केट शेयर था, जो अब बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गया है.

इन चैटबॉट्स को नुकसान

चाइनीज AI मॉडल DeepSeek को मार्केट शेयर के मामले में बड़ा नुकसान हुआ है. करीब छह महीने पहले 6.8 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ यह लिस्ट में दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब यह पिछड़ गया है. अब इस चैटबॉट का मार्केट शेयर गिरकर केवल 3.7 प्रतिशत रह गया है. बता दें कि किफायती कीमत में चैटबॉट तैयार कर DeepSeek अचानक से सुर्खियों में आया था.

ग्रोक भी पिछड़ रहा

एलन मस्क की कंपनी xAI का ग्रोक AI चैटबॉट भी मार्केट शेयर के मामले में फिसलता जा रहा है. लगभग छह महीने पहले इसके पास 3.1 प्रतिशत मार्केट शेयर था, जो अब कम होकर 2 प्रतिशत रह गया है. अन्य चैटबॉट्स की बात करें तो एंथ्रोपिक के Claude के पास भी 2 प्रतिशत और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के पास 1.2 प्रतिशत मार्केट शेयर है.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp यूज करने वालों को लगा बड़ा झटका! ChatGPT इस्तेमाल नहीं करने देगी मेटा, जानें कारण