5G यूजर्स की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. भारत में अब 40 करोड़ से अधिक 5G यूजर्स हैं, जो अमेरिका से ज्यादा है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. पोस्ट के मुताबिक, अब केवल चीन में भारत से ज्यादा 5G यूजर्स हैं. भारत में 2022 में 5G को लॉन्च किया गया था और इतने कम समय में यूजर्स के मामले में भारत ने जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ आदि को पीछे छोड़ दिया है. भारत में 5G अपनाने की स्पीड दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे तेज है.

किस देश में कितने 5G यूजर्स?

5G यूजर्स के मामले में चीन सबसे आगे है. यहां करीब 1.1 बिलियन लोग 5G यूज कर रहे हैं. इस लिस्ट में 400 मिलियन (40 करोड़) यूजर्स के साथ भारत दूसरे, 35 करोड़ यूजर्स के साथ अमेरिका तीसरे, 20 करोड़ यूजर्स के साथ यूरोपीय यूनियन चौथे और 19 करोड़ यूजर्स के साथ जापान पांचवे स्थान पर है. भारत की बात की जाए तो यहां 5G को अपनाने की रफ्तार सबसे तेज है. पहले माना जा रहा था कि 2025 के अंत तक भारत में करीब 39.4 करोड़ लोग 5G यूज कर रहे होंगे, लेकिन भारत ने इससे पहले ही 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

भारत में 2022 में लॉन्च हुई थी 5G

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर, 2022 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान 5G सर्विस को लॉन्च किया था. सबसे पहले रिलायंस जियो ने अपने True 5G नेटवर्क के जरिए देश में 5G सर्विस की शुरुआत की. इसके बाद एयरटेल भी मैदान में कूद पड़ी और Airtel 5G Plus को लॉन्च किया. वोडाफोन आइडिया ने 2024 में अपनी 5G सर्विस की शुरुआत की और 2025 में इसका विस्तार किया. सरकारी कंपनी BSNL भी इस साल अपनी 5G सर्विस शुरू कर सकती है.

