Google Chrome यूजर्स सावधान, मंडरा रहा है यह बड़ा खतरा, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम

अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं तो बता दें कि आप पर साइबर अटैक का बड़ा खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, क्रोम में कुछ ऐसी खामियां पाई गई हैं, जिनकी मदद से साइबर अपराधी आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं. पुराने वर्जन यूज करने वाले यूजर्स पर इसका ज्यादा खतरा है. इसे देखते हुए गृह मंत्रालय के तहत आने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने क्रोम यूजर्स के लिए हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है.

डेस्कटॉप यूजर्स को है हैकिंग का खतरा

गूगल क्रोम भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्राउजर्स में से एक है. इंटरनेट से जानकारी खोजने से लेकर ऑफिस के काम तक, डेली करोड़ों यूजर्स इस ब्राउजर को यूज करते हैं. CERT-In की वार्निंग के मुताबिक, क्रोम के डेस्कटॉप वर्जन में कुछ सुरक्षा खामी पाई गई है. यानी विंडोज, Linux और मैकओएस पर चलने वाला क्रोम ब्राउजर इस सुरक्षा खामी से प्रभावित हुआ है. इस खामी का फायदा उठाकर हैकर्स टारगेटेड सिस्टम को क्रॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. इसके अलावा वो सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं. विंडोज और मैक पर 141.0.7390.107/.108 और Linux पर 141.0.7390.107 से पुराने वर्जन पर यह सुरक्षा खामी पाई गई है.

बचाव के लिए यूजर्स के पास क्या रास्ते?

गूगल ने यूजर्स और डेटा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस खामी के लिए सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है. इसलिए सभी यूजर्स को क्रोम को अपडेट करने की सलाह दी जाती है. यह सुरक्षा खामी पुराने वर्जन में है और इसे अपडेट कर हैकिंग के खतरे से बचा जा सकता है. आपके पास गूगल क्रोम को मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमैटिक अपडेट करने का भी ऑप्शन है. ऑटोमैटिक अपडेट इनेबल करने के बाद आपको बार-बार इसे मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि साइबर अपराधों से बचने के लिए एक्सपर्ट्स अपने डिवाइस और ऐप्स को अपडेट रखने की सलाह देते हैं.

ये भी पढ़ें-

रंग बदलने लगा आईफोन, iPhone 17 Pro Max का कॉस्मिक ऑरेंज कलर हुआ पिंक, यूजर्स ने सिर पकड़ लिया