हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया

RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया

RR vs MI: IPL 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराया. हार्दिक पांड्या ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी गेंदबाजों को लेनी चाहिए. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की.

By : शिवम | Updated at : 08 Apr 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 का 13वां मैच बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ था, जो 11-11 ओवरों का हुआ. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पहली गेंद से गेंदबाजों पर टूट पड़े. लक्ष्य का पीछा करते हुए MI का टॉप आर्डर फ्लॉप रहा, टीम लक्ष्य से 28 रन दूर रह गई. मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने इस हार का जिम्मेदार गेंदबाजों को बताया और बल्लेबाजों का बचाव किया, उन्होंने वैभव की दिलेरी को भी सराहा.

हार का जिम्मेदार कौन?

हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों को हार का जिम्मेदार बताया. बता दें कि जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर एक भी विकेट नहीं ले पाए. पांड्या ने कहा, "जैसी गेंदबाजी हमें करनी चाहिए थी वैसी नहीं की. राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. मैं हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर नहीं फोड़ूंगा, निश्चित रूप से गेंदबाजों को ही इस हार की जिम्मेदारी लेनी होगी. बात हमेशा अच्छी गेंद डालने की होती है, अगर हमने अच्छी गेंदें की होती तो हम मैच में बने रहते. उनके ओपनर्स ने हमें हमारे खेल से भटका दिया और हम बस उनके पीछे भागते रहे."

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले MI कप्तान?

हार्दिक पांड्या ने वैभव सूर्यवंशी की निडरता, उनके खेलने के स्टाइल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "15-16 साल के लड़के को इस तरह खेलते देखना दिलचस्प था, जिस तरह वह बल्लेबाजी करता है और निडरता से करता है वो देखना कमाल का अनुभव था. मैं उसके भविष्य के लिए उसे शुभकामनाएं देता हूं."

अगले मैच को लेकर पांड्या ने कहा, "बस अपनी गलतियों से सीखो. कल सुबह फिर होगी, सूरज निकलेगा, अगले मैच के लिए अच्छी तैयारी करो." ये मुंबई की लगातार दूसरी हार है.

मैच की बात करें तो यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 32 गेंदों में ताबड़तोड़ 77 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली. राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवरों में 150 रन बना दिए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई 123 रन ही बना पाई और 9 विकेट गंवा दिए. रयान रिकेल्टन (8), रोहित शर्मा (5), सूर्यकुमार यादव (6), तिलक वर्मा (14), हार्दिक पांड्या (9) के रूप में टॉप 5 बल्लेबाज मिलाकर भी 50 रन नहीं बना पाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA RR Vs MI IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
क्रिकेट
IPL 2026: आज दिल्ली की लास्ट मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, DC vs GT मैच के मद्देनजर लिया गया फैसला, पढ़ लीजिए अपडेट
आज दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, DC vs GT मैच के मद्देनजर लिया गया फैसला, पढ़ लीजिए अपडेट
क्रिकेट
राजस्थान ने लगाई जीत की हैट्रिक, बड़े-बड़े सितारों से सजी मुंबई इंडियंस को 27 रनों से चटाई धूल
राजस्थान ने लगाई जीत की हैट्रिक, बड़े-बड़े सितारों से सजी मुंबई इंडियंस को 27 रनों से चटाई धूल
क्रिकेट
राजस्थान की धुआंधार बैटिंग, जायसवाल-वैभव की आंधी में उड़ी MI, 11 ओवर में ठोके 150 रन
राजस्थान की धुआंधार बैटिंग, जायसवाल-वैभव की आंधी में उड़ी MI, 11 ओवर में ठोके 150 रन
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Ceasefire: ईरान संग सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं इजरायल, फिर भी शामिल, जानें किस बात पर है नाराजगी
ईरान संग सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं इजरायल, फिर भी शामिल, जानें किस बात पर है नाराजगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रवि किशन ने बता दिया CM योगी का 'सीक्रेट'? अखिलेश यादव ने कसा तंज- 'अब सांसद जी को सजा मिलेगी'
रवि किशन ने बता दिया CM योगी का 'सीक्रेट'? अखिलेश यादव ने कसा तंज- 'अब सांसद जी को सजा मिलेगी'
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
आईपीएल 2026
IPL 2026: आज दिल्ली की लास्ट मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, DC vs GT मैच के मद्देनजर लिया गया फैसला, पढ़ लीजिए अपडेट
आज दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, DC vs GT मैच के मद्देनजर लिया गया फैसला, पढ़ लीजिए अपडेट
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपनी लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'
मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को क्यों बताया अपनी लकी चार्म? वजह जान हैरान रह जाएंगे
बिहार
नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक हुए बेटे निशांत, बोले- '20 साल में मेरे पिता ने...'
नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक हुए बेटे निशांत, बोले- '20 साल में मेरे पिता ने...'
ऑटो
Punch, Exter या Celerio, 1 किलो CNG में कौन-सी गाड़ी देती है सबसे ज्यादा माइलेज? खरीदने से पहले जानिए
Punch, Exter या Celerio, 1 किलो CNG में कौन-सी गाड़ी देती है सबसे ज्यादा माइलेज? यहां जानिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज भी राहत नहीं, 60 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, जानें कैसा रहेगा मौसम
यूपी में आज भी राहत नहीं, 60 जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, जानें कैसा रहेगा मौसम
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget