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भारत में अमेरिका से महंगे क्यों हैं आईफोन? ज्यादातर लोगों को नहीं पता है यह कारण

iPhone Price In India: भारत में बनने के बाद भी यहां आईफोन की कीमतें अमेरिका से ज्यादा क्यों होती है? इसके पीछे के कारणों की ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 08:37 AM (IST)
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iPhone Price In India: ऐप्पल जब भी नए आईफोन लॉन्च करती है, भारत और विदेशों में इनकी कीमतों की तुलना होने लगती है. पिछले साल सितंबर में कंपनी ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी. मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने के बावजूद कंपनी ने इस सीरीज के आईफोन की कीमतों में बदलाव नहीं किया था. भारत में इस सीरीज की शुरुआती कीमत 82,999 रुपये है, जबकि अमेरिका में यह सीरीज 799 डॉलर (लगभग 74,400 रुपये) से शुरू हो जाती है. अमेरिका और भारत में आईफोन की कीमत में हर बार अंतर होता है. इसके पीछे की वजह कम ही लोग जानते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में आईफोन अमेरिका से महंगे क्यों होते हैं.

आईफोन की कीमत में कितना अंतर

आईफोन का मॉडल जितना प्रीमियम होगा, भारत में उसे खरीदना अमेरिका की तुलना में उतना ही महंगा होगा. आईफोन 17 प्रो मॉडल्स की बात करें तो भारत में इनकी कीमत अमेरिका के मुकाबले 25-30 हजार रुपये ज्यादा है. यह भी तब है, जब ऐप्पल अपने ज्यादातर मॉडल भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है. फिर आखिर क्या वजहें हैं कि भारत में आईफोन के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है.

भारत में क्यों महंगे हैं आईफोन?

भारत में आईफोन महंगे होने का सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि कंपनी भारत में टैक्स को शामिल कर कीमत डिसाइड करती है, जबकि अमेरिकी कीमत में टैक्स शामिल नहीं किया जाता. भारत में मोबाइल डिवाइस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिससे कीमत ज्यादा हो जाती है. भले ही ऐप्पल भारत में आईफोन बना रही है, लेकिन इसमें लगने वाले कई पार्ट्स पर इंपोर्ट टैरिफ लगते हैं. भारत सरकार ने ऐसे कुछ टैक्स हटाए हैं, लेकिन फिर भी इससे कीमत पर कुछ असर पड़ता है. तीसरा कारण रुपये की स्थिति है. ऐप्पल को रुपये की स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है. रुपये के कमजोर होने की स्थिति में भारत में आईफोन की कीमत महंगी होगी.

क्या भारत में सबसे महंगे हैं आईफोन?

भारत में आईफोन की कीमतें अमेरिका की तुलना में ज्यादा है, लेकिन यहां आईफोन सबसे मंहगे नहीं हैं. दुनिया के कई और देशों में ग्राहकों को आईफोन के लिए भारत के मुकाबले काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है. भारत में आईफोन 17 प्रो की कीमत 1,34,900 रुपये है. तुर्किये में यही आईफोन लगभग 2.26 लाख रुपये, ब्राजील में 2.03 लाख रुपये, नॉर्वे में 1.56 लाख रुपये और हंगरी में 1.51 लाख रुपये में मिलता है.

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Published at : 08 Apr 2026 08:37 AM (IST)
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