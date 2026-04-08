UP Politics: यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
UP Election 2027: ओम प्रकाश राजभर ने यह ऐलान कर दिया है कि वह आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से यूपी विधानसभा चुनाव 2027 लड़ना चाहते हैं. उन्होंने अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2027) में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस बीच योगी आदित्यनाथ के मंत्री और जहूराबाद सीट से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव वह अपनी जहूराबाद सीट से नहीं, बल्कि आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से लड़ेंगे. इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है. इस सीट से अभी तक संजय निषाद की निषाद पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती आई है. ऐसे में NDA के सहयोगी दलों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है.
बेटों को कहां से लड़ाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव?
जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया कि वह अपने बेटों को किस सीट से चुनाव लड़वाएंगे तो उन्होंने जवाब में कहा कि किसी भी सीट से लड़ लें- जहूराबाद है, दीदारगंज लड़ें, सिकंदरपुर लड़ें, तमाम सीटें हैं.
राजभर के लिए यूपी चुनाव का मुद्दा क्या होगा?
अब हर व्यक्ति के पास, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसको एक गाय और एक भैंस, बिना बैंक से गारंटी के दिलवाएंगे.
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Source: IOCL