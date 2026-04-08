kitchen gardening: किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?

kitchen gardening: काली मिर्च को मसालों की रानी माना जाता है और यह हर रोज के खाने में काफी इस्तेमाल होती है, साथ ही आजकल लोगों में किचन गार्डनिंग करने का शौक काफी तेजी से बढ़ रहा है. लोग अपने घर के मिनी गार्डन्स में या किचन पॉट्स में छोटी-मोटी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें उगाने की सोचते हैं, जिससे वे उन्हें इस्तेमाल भी कर सकें और अगर ज्यादा मात्रा हो तो उन्हें बेचकर थोड़ा मुनाफा भी कमा सकें. आइए आज आपको बताते हैं कि किचन गार्डन में काली मिर्च कैसे उगा सकते हैं और पहली फसल से कितना तक मुनाफा कमाया जा सकता है.

काली मिर्च की खेती के लिए तैयारी

काली मिर्च को जून जुलाई के महीने में उगाया जाता है, इसे उगाने के लिए सबसे पहले खाद और कम्पोस्ट मिलाकर ऐसी मिट्टी तैयार करें जो पानी को ज्यादा समय तक रोककर न रखती हो, काली मिर्च का पौधा बेल होता है, इसे ऊपर बढ़ने के लिए पेड़ या डंडे का सहारा देना होगा, बीज को सीधे बोने से पहले 24 से 36 घंटे के लिए भिगोना होता है, पौधे को नियमित पानी की आवश्यकता होती है खासकर गर्मियों में, पौधे को न ज्यादा धूप लगने दें न ज्यादा छांव में रखें, नियमित खाद डालते रहें.

काली मिर्च लगने का समय

काली मिर्च को लगाने के 18 से 24 महीनों में उस पर फूल आता है और मिर्च बनने लगती है, जब मिर्चारी होती है तब उसे सुखाकर काली मिर्च का रूप दिया जाता है, आप अपने किचन में छोटे स्तर पर भी 8 से 10 पौधे लगाकर काफी ज्यादा काली मिर्च प्राप्त कर सकते हैं, बस इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है सही समय पर कटिंग करके मिर्च को सुखाना जिससे उसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन हो.

फसल में संभावित कमाई

अगर हम किचन गार्डन में लगाए गए पौधों से कमाई की बात करें तो अगर आपने 10 पौधे लगाए हैं तो आपको एक पौधे से 1 से 1.5 किलो काली मिर्च मिल सकती है, पूरी फसल से आपको 10 से 15 किलो काली मिर्च प्राप्त हो सकती है, अगर बाजार में इसके रेट की बात करें तो इसका भाव 700 से 800 रुपये प्रति किलो रहता है, इस हिसाब से आप 7000 से 10000 रुपये तक कमा सकते हैं, एक छोटे किचन या मिनी गार्डन के हिसाब से यह काफी अच्छी खेती हो सकती है.