हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?

Kitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?

Kitchen Gardening Tips: काली मिर्च, जिसे मसालों की रानी कहा जाता है, उसे आसानी से किचन गार्डन में उगाकर कमाई कर सकते हैं, चलिए जानते हैं कैसे

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 08 Apr 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

kitchen gardening: काली मिर्च को मसालों की रानी माना जाता है और यह हर रोज के खाने में काफी इस्तेमाल होती है, साथ ही आजकल लोगों में किचन गार्डनिंग करने का शौक काफी तेजी से बढ़ रहा है. लोग अपने घर के मिनी गार्डन्स में या किचन पॉट्स में छोटी-मोटी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें उगाने की सोचते हैं, जिससे वे उन्हें इस्तेमाल भी कर सकें और अगर ज्यादा मात्रा हो तो उन्हें बेचकर थोड़ा मुनाफा भी कमा सकें. आइए आज आपको बताते हैं कि किचन गार्डन में काली मिर्च कैसे उगा सकते हैं और पहली फसल से कितना तक मुनाफा कमाया जा सकता है.

काली मिर्च की खेती के लिए तैयारी

काली मिर्च को जून जुलाई के महीने में उगाया जाता है, इसे उगाने के लिए सबसे पहले खाद और कम्पोस्ट मिलाकर ऐसी मिट्टी तैयार करें जो पानी को ज्यादा समय तक रोककर न रखती हो, काली मिर्च का पौधा बेल होता है, इसे ऊपर बढ़ने के लिए पेड़ या डंडे का सहारा देना होगा, बीज को सीधे बोने से पहले 24 से 36 घंटे के लिए भिगोना होता है, पौधे को नियमित पानी की आवश्यकता होती है खासकर गर्मियों में, पौधे को न ज्यादा धूप लगने दें न ज्यादा छांव में रखें, नियमित खाद डालते रहें.

काली मिर्च लगने का समय

काली मिर्च को लगाने के 18 से 24 महीनों में उस पर फूल आता है और मिर्च बनने लगती है, जब मिर्चारी होती है तब उसे सुखाकर काली मिर्च का रूप दिया जाता है, आप अपने किचन में छोटे स्तर पर भी 8 से 10 पौधे लगाकर काफी ज्यादा काली मिर्च प्राप्त कर सकते हैं, बस इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है सही समय पर कटिंग करके मिर्च को सुखाना जिससे उसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन हो.

यह भी पढें- Farming: खसरा-खतौनी, चकबंदी और बीघा-बिस्वा... खेती-किसानी से जुड़े इन शब्दों का क्या होता मतलब?

फसल में संभावित कमाई

अगर हम किचन गार्डन में लगाए गए पौधों से कमाई की बात करें तो अगर आपने 10 पौधे लगाए हैं तो आपको एक पौधे से 1 से 1.5 किलो काली मिर्च मिल सकती है, पूरी फसल से आपको 10 से 15 किलो काली मिर्च प्राप्त हो सकती है, अगर बाजार में इसके रेट की बात करें तो इसका भाव 700 से 800 रुपये प्रति किलो रहता है, इस हिसाब से आप 7000 से 10000 रुपये तक कमा सकते हैं, एक छोटे किचन या मिनी गार्डन के हिसाब से यह काफी अच्छी खेती हो सकती है.

यह भी पढें- Kitchen Garden: घर के किचन गार्डन में उगानी है बढ़िया मिर्च, इस वैरायटी के बीच रहेंगे बेस्ट

Published at : 08 Apr 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Spices Gardening Tips Black Pepper Farming Kitchen Gardening Home Gardening How To Grow Black Pepper At Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
kitchen gardening: किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?
किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?
एग्रीकल्चर
Pig farming scheme: एक सुअर पर सालभर में एक लाख की कमाई, जानें इसके लिए कितना पैसा देती है सरकार?
एक सुअर पर सालभर में एक लाख की कमाई, जानें इसके लिए कितना पैसा देती है सरकार?
एग्रीकल्चर
खाली खेतों में बरसेगा पैसा, गर्मी में मॉडर्न तरीके से लगाएं यह फसल, होगा मोटा मुनाफा
खाली खेतों में बरसेगा पैसा, गर्मी में मॉडर्न तरीके से लगाएं यह फसल, होगा मोटा मुनाफा
एग्रीकल्चर
कृषि रीजनल कॉन्फ्रेंस से किसानों को क्या होगा फायदा, किन चीजों पर रहेगा फोकस?
कृषि रीजनल कॉन्फ्रेंस से किसानों को क्या होगा फायदा, किन चीजों पर रहेगा फोकस?
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी को झटका, 56 इंच का सीना...' अमेरिका-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान के रोल पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया
'मोदी को झटका, 56 इंच का सीना...' अमेरिका-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान के रोल पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
Iran-US Ceasefire: अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
क्रिकेट
RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपना लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'
मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को क्यों बताया अपना लकी चार्म? वजह जान हैरान रह जाएंगे
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
ट्रेंडिंग
रोलर कोस्टर की राइड और दिमाग में जमा खून, 40 साल के शख्स के साथ कैसे हुआ हादसा? इंटरनेट हैरान
रोलर कोस्टर की राइड और दिमाग में जमा खून, 40 साल के शख्स के साथ कैसे हुआ हादसा? इंटरनेट हैरान
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: धनु राशि में चंद्रमा और 'मूल' नक्षत्र का घातक मेल, आज भूलकर भी न करें ये 3 काम!
Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: धनु राशि में चंद्रमा और 'मूल' नक्षत्र का घातक मेल, आज भूलकर भी न करें ये 3 काम!
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget