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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’

'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’

Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर ने धड़क के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस इस फिल्म की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं. जाह्नवी ने खुद से बात बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Apr 2026 09:56 AM (IST)
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जाह्नवी कपूर आज बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड यंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं. हालांकि उन्होंने जब बॉलीवुड में बुरे हालात में कदम रखा था. दरअसल  उनकी पहली फिल्म ‘धड़क’ उनकी मां श्रीदेवी की मौत के कुछ ही महीनों बाद रिलीज़ हुई थी. जाह्नवी ने अब खुलास किया है कि अपनी पहली फिल्म रिलीज़ होने के बाद वह डिप्रेशन में चली गईं, उन्हें लगा कि लोग उनसे नफ़रत करते हैं.

धड़ककी रिलीज के बाद डिप्रेस्ड हो गई थीं जाह्नवी कपूर
बता दें कि राज शमनी के पॉडकास्ट में जाह्नवी कपूर ने अपने शुरुआती दिनों और बॉलीवुड में अपने डेब्यू के बारे में बताया. जाह्नवी ने 2018 में ईशान खट्टर के साथ ‘धड़क’ से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था. पुराने दिनों को याद करते हुए, जान्हवी ने कहा, “आप जानते हैं, जब भी कोई मुझसे मेरी पहली फिल्म, धड़क के बारे में बात करता है, तो वे कहते हैं, ‘वह उसमें बहुत अच्छी थी’ या ‘हमें धड़क पसंद आई’ और ‘तुमने बहुत पैसा कमाया’... लेकिन धड़क की मेरी यादें बहुत अलग थीं. धड़क के बाद मैं डिप्रेस्ड हो गई थी. मुझे लगा हो गया और पैकअप हो गया. लोग मुझसे नफरत करते हैं.”

मैंने सिर्फ नेगेटिविटी देखी
एक्ट्रेस ने आगे कहा, “मुझे अपनी ज़िंदगी में सारा वैलिडेशन अपनी मां से मिला. वह चली गईं तो मैंने सोचा, ठीक है, मैं इसे ऑडियंस पर डाल दूंगी. और मुझे उम्मीद थी कि सब लोग मुझे अपना लेंगे, जो मुझे नहीं पता था कि होता नहीं है. मैं सिर्फ़ नेगेटिव बातों पर ध्यान दे रही थी. मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया या यह भी नहीं माना कि यह बहुत... मुझे लगता है कि सैयारा तक यह नए लोगों के साथ सबसे ज़्यादा कमर्शियली सफल फ़िल्म थी. मुझे यह भी समझ नहीं आया कि यह हिट थी. मुझे बस इतना पता था कि मैं बेकार हूँ और लोग मुझसे नफ़रत करते हैं... क्योंकि मैंने सिर्फ़ नेगेटिविटी देखी, और वही मेरी असलियत बन गई.”

जाह्नवी कपूर की अब तक की जर्नी
जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर स्टारर धड़क’ का निर्देशन शशांक खेतान ने किया था और ये करण जौहर के सपोर्ट में बनी थी. ये फिल्म  2016 की मराठी फ़िल्म सैराट की रीमेक थी, और इसने बॉक्स ऑफ़िस पर लगभग 110.11 करोड़ कमाए थे. जान्हवी ने गुंजन सक्सेना, घोस्ट स्टोरीज़, रूही और गुड लकी ​​जेरी जैसी अलग-अलग फ़िल्मों में काम किया. वह हाल ही में शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नज़र आई थीं जिसमें वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ उनके साथ थे. 2025 में रिलीज़ हुई यह फ़िल्म बॉक्स-ऑफ़िस पर ठीक-ठाक सफल रही, इसने 80 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर दुनिया भर में 100 करोड़ कमाए थे.

जाह्नवी की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वे जल्द ही राम चरण के साथ तेलुगु फ़िल्म पेड्डी में नज़र आएंगी, जो इस साल के आखिर में रिलीज़ होगी.

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Published at : 06 Apr 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Sri Devi Dhadak Janhvi Kapoor
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