ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच भारत के अलग-अलग राज्यों से लोग युद्ध में प्रभावित हुए ईरानी नागरिकों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. अब तक करोड़ों रुपये का चंदा जुटाया जा चुका है. लेह जिले में भी लोग ईरान के नागरिकों की मदद के लिए तरह-तरह के दान दे रहे हैं. इसी दौरान एक अंडा 25 हजार रुपये में नीलाम हुआ है.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी शब्बीर हुसैन ने बताया, ' हम सब जानते हैं कि एक अंडे की कीमत बाजार में 10 रुपये है. मैंने 25 हजार रुपये इसलिए नहीं दिए क्योंकि मेरे पास पैसे थे. अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान में बच्चों पर जुल्म-अत्याचार हो रहा है. इसके लिए मैंने 25 हजार रुपये दिए. जिससे उनकी मदद हो सके. हम अपनी जान देने को तैयार हैं. हम इस समुदाय के लिए जिएंगे. हमें अपने नेता के हर आदेश का पालन करना होगा. अभी तक हमारे नेता ने हमें कोई आदेश नहीं दिया है.'

#WATCH | Leh, Ladakh: People of Leh district give different types of donations for Iran victims. During this, one egg was auctioned for Rs 25 thousand.



A local resident, Shabir Hussain, says, "... Everyone knows that the price of an egg is Rs 10. I didn't pay Rs 25 thousand… pic.twitter.com/yGSD4NVXRc — ANI (@ANI) April 5, 2026

शिया संगठनों ने की दान की अपील

कश्मीर-ईरान के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी संप्रदायों के लोग ईरान के लोगों की मदद के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं. विभिन्न शिया संगठनों ने लोगों से ईरान के लिए दान करने की अपील की है.

ईरानी दूतावास ने मांगा था सहयोग

बता दें कि ईरानी दूतावास ने मार्च 2026 में यूएस-इजरायल के साथ छिड़ी जंग के दौरान मदद के लिए आर्थिक सहयोग मांगा था. देश में खासकर जम्मू कश्मीर से लोगों ने नकद ही नहीं बल्कि सोना और गहने के रूप में भी भारी राशि जमा करा चुके हैं. ईरान युद्ध के बाद से भारत के अलग अलग राज्यों में लगातार ईरान के युद्ध प्रभावित नागरिकों के लिए करोड़ों रुपये के चंदा जुटाया गया है.

लोगों की ओर की जाने वाली मदद को लेकर ईरानी दूतावास ने लोगों का शुक्रिया अदा किया, बल्कि बच्चों के अपने पिगी बैंक से पैसे निकालते हुए वीडियो ट्वीट करते हुए यह भी वादा किया कि वे भविष्य में जम्मू और कश्मीर के लोगों के योगदान को कभी नहीं भूलेंगे. ईरानी दूतावास ने कहा, ‘दिल में कृतज्ञता लिए, हम कश्मीर के नेक लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वे अपने मानवीय सहयोग और दिली एकजुटता के जरिए ईरान के लोगों के साथ खड़े रहे. इस नेकी को कभी नहीं भुलाया जाएगा. शुक्रिया, भारत.’