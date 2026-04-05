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बार-बार चार्जिंग से छुटकारा! 25 हजार रुपये के अंदर मिल रहे हैं ये पावरफुल बैटरी वाले फोन
Smartphone Under 25K: OnePlus Nord ce5 5G Samsung Galaxy M56 5G Redmi Note 15 5G iQOO Z11X 5G Motorola G67 Power 5G
आजकल स्मार्टफोन खरीदते समय सबसे ज्यादा ध्यान बैटरी पर दिया जाता है. हर कोई चाहता है कि फोन बार-बार चार्ज न करना पड़े और लंबे समय तक आराम से चलता रहे. अगर आप भी ऐसी ही दमदार बैटरी वाले फोन की तलाश में हैं तो यहां कुछ बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो कीमत और परफॉर्मेंस दोनों में संतुलित हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 07:21 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion