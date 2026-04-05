बार-बार चार्जिंग से छुटकारा! 25 हजार रुपये के अंदर मिल रहे हैं ये पावरफुल बैटरी वाले फोन

OnePlus Nord CE 5 एक ऐसा स्मार्टफोन है जो प्रीमियम डिजाइन के साथ अच्छी बैटरी लाइफ देता है. इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में 50MP का मेन कैमरा और 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव शानदार हो जाता है.