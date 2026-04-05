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बार-बार चार्जिंग से छुटकारा! 25 हजार रुपये के अंदर मिल रहे हैं ये पावरफुल बैटरी वाले फोन

Smartphone Under 25K: OnePlus Nord ce5 5G Samsung Galaxy M56 5G Redmi Note 15 5G iQOO Z11X 5G Motorola G67 Power 5G

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 07:22 PM (IST)
Smartphone Under 25K: OnePlus Nord ce5 5G Samsung Galaxy M56 5G Redmi Note 15 5G iQOO Z11X 5G Motorola G67 Power 5G

आजकल स्मार्टफोन खरीदते समय सबसे ज्यादा ध्यान बैटरी पर दिया जाता है. हर कोई चाहता है कि फोन बार-बार चार्ज न करना पड़े और लंबे समय तक आराम से चलता रहे. अगर आप भी ऐसी ही दमदार बैटरी वाले फोन की तलाश में हैं तो यहां कुछ बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो कीमत और परफॉर्मेंस दोनों में संतुलित हैं.

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OnePlus Nord CE 5 एक ऐसा स्मार्टफोन है जो प्रीमियम डिजाइन के साथ अच्छी बैटरी लाइफ देता है. इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में 50MP का मेन कैमरा और 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव शानदार हो जाता है.
OnePlus Nord CE 5 एक ऐसा स्मार्टफोन है जो प्रीमियम डिजाइन के साथ अच्छी बैटरी लाइफ देता है. इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में 50MP का मेन कैमरा और 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव शानदार हो जाता है.
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Redmi Note 15 5G भी इस बजट में एक मजबूत दावेदार है. इसमें 5520mAh की बैटरी दी गई है जो पूरे दिन आराम से चल सकती है. साथ ही 108MP कैमरा और ब्राइट AMOLED डिस्प्ले इसे और खास बनाते हैं. यह फोन उन लोगों के लिए सही है जो बैटरी के साथ कैमरा भी अच्छा चाहते हैं.
Redmi Note 15 5G भी इस बजट में एक मजबूत दावेदार है. इसमें 5520mAh की बैटरी दी गई है जो पूरे दिन आराम से चल सकती है. साथ ही 108MP कैमरा और ब्राइट AMOLED डिस्प्ले इसे और खास बनाते हैं. यह फोन उन लोगों के लिए सही है जो बैटरी के साथ कैमरा भी अच्छा चाहते हैं.
Published at : 05 Apr 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
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