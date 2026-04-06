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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिम बदलते ही अकाउंट होगा लॉक! जानें Silent Authentication तकनीक, जिससे बैंक फ्रॉड पर लगेगी लगाम

सिम बदलते ही अकाउंट होगा लॉक! जानें Silent Authentication तकनीक, जिससे बैंक फ्रॉड पर लगेगी लगाम

Silent Authentication: ये एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है जो यूजर की पहचान को बैकग्राउंड में ही वेरिफाई करता है. इसमें बार-बार OTP डालने की जरूरत नहीं होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Apr 2026 08:31 AM (IST)
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Silent Authentication: डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. खासकर सिम स्वैप फ्रॉड ने लोगों के बैंक खातों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. इसी खतरे को कम करने के लिए अब Silent Authentication जैसी नई तकनीक पर जोर दिया जा रहा है जो सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती है.

क्या होता है सिम स्वैप फ्रॉड?

सिम स्वैप फ्रॉड एक ऐसा तरीका है जिसमें ठग किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. इसके बाद वे उसी नंबर के जरिए बैंक OTP हासिल कर लेते हैं और खाते से पैसे निकाल लेते हैं. यूजर को तब तक कुछ पता नहीं चलता जब तक उसके अकाउंट से रकम गायब नहीं हो जाती.

Silent Authentication कैसे करेगा काम?

Silent Authentication एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है जो यूजर की पहचान को बैकग्राउंड में ही वेरिफाई करता है. इसमें बार-बार OTP डालने की जरूरत नहीं होती बल्कि सिस्टम खुद ही यह जांचता है कि डिवाइस, नेटवर्क और सिम कार्ड वही है या नहीं. अगर कोई यूजर अपना सिम बदलता है या किसी नए डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश करता है तो सिस्टम तुरंत इसे पहचान लेता है. ऐसे में बैंक अकाउंट पर अस्थायी रोक लग सकती है या अतिरिक्त वेरिफिकेशन मांगा जा सकता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई अंजान व्यक्ति अकाउंट तक पहुंच न बना सके.

क्या इससे फ्रॉड पूरी तरह खत्म हो जाएगा?

हालांकि यह तकनीक काफी मजबूत मानी जा रही है लेकिन इसे पूरी तरह से फ्रॉड खत्म करने वाला समाधान कहना सही नहीं होगा. साइबर अपराधी लगातार नए तरीके खोजते रहते हैं इसलिए सुरक्षा सिस्टम को भी समय-समय पर अपडेट करना जरूरी है. फिर भी Silent Authentication सिम स्वैप जैसे फ्रॉड को काफी हद तक रोकने में मदद कर सकता है.

यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?

इस सिस्टम के लागू होने के बाद यूजर्स को थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. जैसे अगर आप सिम बदलते हैं या नया फोन इस्तेमाल करते हैं तो बैंकिंग सेवाओं में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है. लेकिन यह असुविधा आपकी सुरक्षा के लिए होगी.

सुरक्षा के लिए क्या रखें ध्यान?

नई तकनीक के साथ-साथ यूजर्स को भी सतर्क रहना जरूरी है. किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर अपनी जानकारी साझा न करें और मोबाइल नंबर से जुड़ी किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत नोटिस करें. Silent Authentication डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. यह न सिर्फ यूजर्स के अनुभव को आसान बनाएगा बल्कि सुरक्षा को भी नई ऊंचाई देगा.

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Published at : 06 Apr 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Silent Authentication Technology
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