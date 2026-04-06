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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल

इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल

यह होटल दिखने में बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है, फिर भी यहां हर समय भीड़ लगी रहती है. आखिर क्या है इस होटल की खासियत और क्यों यह दुनिया का सबसे बड़ा होटल कहलाता है, आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 Apr 2026 09:59 AM (IST)
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दुनिया में ऐसे कई होटल हैं जो अपनी लग्जरी, डिजाइन और शानदार सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक होटल ऐसा भी है जो इन सब चीजों से ज्यादा अपनी “साइज” की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसे ही होटल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा होटल बताया जा रहा है. इस होटल को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने कमरे हैं कि यहां एक छोटा शहर बसाया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि यह होटल दिखने में बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है, फिर भी यहां हर समय भीड़ लगी रहती है. आखिर क्या है इस होटल की खासियत और क्यों यह दुनिया का सबसे बड़ा होटल कहलाता है, आइए जानते हैं.

दुनिया का सबसे बड़ा होटल कौन सा है?

दुनिया का सबसे बड़ा होटल First World Hotel & Plaza है, जो Malaysia के पहांग इलाके में स्थित है. यह होटल राजधानी Kuala Lumpur से करीब 50 किलोमीटर दूर है. साल 2006 में जब यह होटल शुरू हुआ था, तब इसमें 6,118 कमरे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था.

रिकॉर्ड छिनने के बाद फिर बनाया इतिहास

शुरुआत में यह होटल दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद The Venetian Resort ने ज्यादा कमरे बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. हालांकि, साल 2015 में जब इस होटल में दूसरा टावर जोड़ा गया, तो इसने फिर से दुनिया का सबसे बड़ा होटल होने का खिताब हासिल कर लिया. तब से लेकर आज तक यह होटल इसी पोजीशन पर बना हुआ है.

कितने हैं कमरे, जानकर उड़ जाएंगे होश

इस होटल में कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा कमरे हैं. इसमें अलग-अलग कैटेगरी के कमरे मौजूद हैं, जैसे स्टैंडर्ड रूम, लग्जरी रूम, ट्रिपल रूम और प्रीमियम क्लब रूम. इतने ज्यादा कमरों की वजह से यह होटल किसी छोटे शहर जैसा लगता है, जहां हर समय हजारों लोग ठहरते हैं.

क्यों हमेशा फुल रहता है यह होटल?

इस होटल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है. यह Genting Highlands के बीचों-बीच स्थित है, जो एक बड़ा एंटरटेनमेंट हब है. यहां थीम पार्क, शॉपिंग मॉल और कई तरह की मनोरंजन सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा यह मलेशिया के इकलौते कानूनी कसीनो इलाके के पास भी है, जिसकी वजह से यहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं.

आम लोगों के बजट में भी फिट

इस होटल की एक और खास बात यह है कि यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बना है. यहां के कमरे अपेक्षाकृत सस्ते हैं, जिससे आम लोग भी यहां ठहर सकते हैं. यही कारण है कि कोरोना से पहले इस होटल का ऑक्यूपेंसी रेट करीब 90% तक रहता था और आज भी यहां ज्यादातर समय कमरे फुल ही रहते हैं.

टेक्नोलॉजी से चलता है इतना बड़ा सिस्टम

इतने बड़े होटल को संभालना आसान काम नहीं है, इसलिए यहां ऑटोमेटेड चेक-इन सिस्टम लगाया गया है. इससे हजारों गेस्ट आसानी से बिना ज्यादा इंतजार के अपने कमरे तक पहुंच जाते हैं. यह सिस्टम होटल को स्मूद तरीके से चलाने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, इसे जिला घोषित कर दो

इस होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि लोग इसकी विशालता देखकर हैरान हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि यह होटल किसी मॉल या शहर जैसा लगता है. वहीं कुछ लोग इसकी सस्ती कीमत और सुविधाओं को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे होटल क्यों कह रहे हो, पूरा जिला घोषित क्यों नहीं कर देते. एक और यूजर ने लिखा...इसमें तो एक चलता फिरता शहर बस जाएगा भाई.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

Published at : 06 Apr 2026 09:59 AM (IST)
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