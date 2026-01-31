हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस कंपनी के यूजर्स को मिली खुशखबरी, आ गया सालभर की वैलिडिटी वाला नया प्लान, सस्ते में रोजाना मिलेगा 2.5GB डेटा

इस कंपनी के यूजर्स को मिली खुशखबरी, आ गया सालभर की वैलिडिटी वाला नया प्लान, सस्ते में रोजाना मिलेगा 2.5GB डेटा

BSNL अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर लेकर आई है. 24 फरवरी तक 2626 रुपये से रिचार्ज करने पर सालभर की वैलिडिटी वाला प्लान मिल रहा है, जिसमें डेली 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने यूजर्स के लिए एक नया प्रीपेड प्लान लेकर आई है. इसका नाम भारत कनेक्ट रखा गया है और इसमें सालभर की वैलिडिटी मिलती है. यह प्लान उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है, जो बार-बार रिचार्ज के झंझट से परेशान रहते हैं. इस प्लान की कीमत बाकी कंपनियों के प्लान से कम है और इसमें यूजर्स को कई शानदार बेनेफिट्स मिलते हैं. आइए प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं.

ये हैं प्लान के बेनेफिट्स

भारत कनेक्ट प्लान की कीमत 2626 रुपये है और इसमें 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसमें यूजर्स को रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100SMS ऑफर किए जा रहे हैं. कंपनी का कहना है कि यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है. 24 जनवरी से लाइव हुआ यह ऑफर 24 फरवरी तक जारी रहेगा. इस दौरान 2626 रुपये से रिचार्ज करने पर यूजर्स को सालभर की वैलिडिटी वाला प्लान मिल जाएगा. अगर आप BSNL यूजर हैं और हर महीने रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं तो यह शानदार ऑप्शन हो सकता है. इसमें लंबी वैलिडिटी के साथ डेटा और कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है.

ये हैं जियो के एनुअल प्लान

जियो 3999 और 3599 रुपये में अपने दो एनुअल प्लान पेश करती है. 3999 रुपये वाले प्लान में रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100SMS, जियोस्टार, फैनकोड और गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलता है. कंपनी इसके साथ 50GB जियोक्लाउड स्टोरेज भी ऑफर कर रही है. 3599 वाले प्लान में फैनकोड सब्सक्रिप्शन को छोड़कर 3999 वाले प्लान के सारे बेनेफिट्स मिलते हैं.

एयरटेल के भी दो प्लान

जियो की तरह एयरटेल भी 3999 और 3599 रुपये वाले एनुअल प्लान ऑफर करती है. 3999 वाले प्लान में रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS, एक साल के लिए जियोहॉटस्टार मोबाइल, एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम और अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर किया जा रहा है. 3599 वाले प्लान की बात करें तो इसमें जियोहॉटस्टार की जगह एयरटेल एक्स्ट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन मिलता है.

ये भी पढ़ें-

दुनियाभर में महंगे हो गए स्मार्टफोन, अचानक बढ़ीं कीमतें, फिर भी जमकर खरीद रहे हैं लोग

Published at : 31 Jan 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Airtel Jio Recharge Plan TECH NEWS BSNL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Janhit With Chitra Tripathi: योगी Vs शंकराचार्य..'हिन्दू राउंड' | UP Politics | CM Yogi | ABP
Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
यूटिलिटी
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget