दुनियाभर में महंगे हो गए स्मार्टफोन, अचानक बढ़ीं कीमतें, फिर भी जमकर खरीद रहे हैं लोग
दुनियाभर में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ चुकी हैं. अब ग्लोबल मार्केट में बिकने वाले फोन का एवरेज प्राइस 37,000 रुपये हो गया है, जो एक समय प्रीमियम माना जाता था.
पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही हैं. 2025 की आखिरी तिमाही में दुनियाभर में बेचे गए स्मार्टफोन की एवरेज कीमत पहली बार 400 डॉलर को पार कर गई. 400 डॉलर को अगर भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो यह कीमत लगभग 37,000 रुपये होती है. इसका मतलब है कि अब दुनियाभर में बिकने वाले हर फोन की एवरेज कीमत 37,000 है. एक समय पर फोन के लिए यह प्रीमियम प्राइस माना जाता था.
मंहगे होने के बाद भी जमकर फोन खरीद रहे हैं लोग
काउंटर प्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर, 2025 के बीच ग्लोबल स्मार्टफोन रेवेन्यू 135 बिलियन डॉलर को टच कर गया. यह एक तिमाही का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है और सालाना आधार पर इसमें 7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. इसी दौरान स्मार्टफोन की शिपमेंट भी 4 प्रतिशत बढ़ी है. यह दिखाता है कि लोग जमकर नए फोन खरीद रहे हैं और इन पर मोटी रकम भी खर्च कर रहे हैं. अब लोग पहले की तुलना में ज्यादा प्रीमियम फोन खरीद रहे हैं. आसान पेमेंट ऑप्शन और एक्सचेंज ऑफर्स के कारण अब फोन खरीदना लोगों के लिए आसान हो गया है.
ऐप्पल को सबसे ज्यादा फायदा
इस बदलते ट्रेंड से ऐप्पल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और रेवेन्यू के मामले में वह सबसे आगे निकल गई है. आईफोन 17 सीरीज की जबरदस्त मांग के कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़ा है. चीन, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में आईफोन 17 सीरीज की खूब बिक्री हो रही है. इस सीरीज के सबसे महंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स की भी खूब डिमांड बनी हुई है, जिससे ऐप्पल की जेब भर रही है. सैमसंग इस मामले में दूसरे स्थान पर है और सालाना आधार पर उसकी वॉल्यूम 17 प्रतिशत बढ़ी है. सैमसंग के Galaxy A सीरीज के स्मार्टफोन की लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में जबरदस्त डिमांड है.
