हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन यूजर्स की हो गई मौज! सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा 2GB डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, अभी जानिए सब कुछ

इन यूजर्स की हो गई मौज! सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा 2GB डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, अभी जानिए सब कुछ

BSNL: क्रिसमस के मौके पर BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास और आकर्षक ऑफर का ऐलान किया है. इस ऑफर के तहत नए ग्राहक सिर्फ 1 रुपये में पूरे 30 दिन तक BSNL की 4G सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Dec 2025 11:29 AM (IST)
BSNL: क्रिसमस के मौके पर BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास और आकर्षक ऑफर का ऐलान किया है. इस ऑफर के तहत नए ग्राहक सिर्फ 1 रुपये में पूरे 30 दिन तक BSNL की 4G सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं. कंपनी का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अपग्रेडेड 4G नेटवर्क का अनुभव कराना है. यह ऑफर 5 जनवरी 2026 तक मान्य रहेगा.

सिर्फ 1 रुपये में मिलेंगी भरपूर सुविधाएं

इस क्रिसमस बोनांजा ऑफर में यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है. तय लिमिट पूरी होने के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं होगा, हालांकि स्पीड कम हो सकती है. इसके अलावा देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. साथ ही रोजाना 100 मुफ्त SMS का भी फायदा दिया जा रहा है. खास बात यह है कि इस प्लान के साथ सिम कार्ड भी पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है.

मेड-इन-इंडिया 4G नेटवर्क को बढ़ावा

BSNL का कहना है कि यह प्लान खासतौर पर भारत में तैयार किए गए 4G नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए लाया गया है. कंपनी को उम्मीद है कि एक बार यूजर्स को सर्विस का अनुभव मिल जाएगा तो वे आगे भी BSNL के साथ जुड़े रहेंगे. इससे पहले भी BSNL इसी तरह का ऑफर अगस्त में फ्रीडम ऑफर और बाद में दिवाली ऑफर के नाम से पेश कर चुका है जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

30 दिन बाद क्या होगा?

इस प्लान की वैधता 30 दिनों की है. एक महीने की अवधि खत्म होने के बाद ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से BSNL के अन्य रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं और सेवाएं जारी रख सकते हैं. BSNL का मानना है कि बेहतर नेटवर्क और किफायती प्लान यूजर्स को लंबे समय तक जोड़े रखेंगे.

ऑफर का फायदा कैसे उठाएं?

इस क्रिसमस ऑफर का लाभ लेने के लिए नए ग्राहकों को अपने नजदीकी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या अधिकृत रिटेलर के पास जाना होगा. वहां आधार कार्ड जैसे जरूरी KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी. KYC पूरी होने के बाद क्रिसमस बोनांजा प्लान के बारे में बताना होगा. सिम कार्ड को 5 जनवरी 2026 से पहले एक्टिव कराना जरूरी है.

इस ऑफर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ग्राहक BSNL की आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर 1800-180-1503 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

Reliance Jio का साल भर वाला प्लान

अगर आप बार-बार रिचार्ज करवाने की झंझट से परेशान रहते हैं तो जियो के सालभर वाले रिचार्ज प्लान को पसंद कर सकते हैं. देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने एक कुछ समय पहले ऐसा प्रीपेड प्लान पेश किया है जिसे देखकर यूजर्स की खुशी दोगुनी हो गई है. 1748 रुपये में लगभग सालभर की वैधता वाला यह प्लान उन लोगों के लिए खास है जो हर महीने रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं. इस एक ही रिचार्ज से आपका जियो सिम पूरे 336 दिनों तक एक्टिव बना रहेगा यानी करीब 11 महीने तक आपको न तो रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी और न ही बार-बार ऐप खोलकर प्लान खोजने की.

इस प्लान की खासियत सिर्फ इसकी लंबी वैलिडिटी नहीं है बल्कि इसके साथ मिलने वाले फायदे भी इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है जिससे कॉल रेट या मिनट खत्म होने की चिंता नहीं रहती.

iOS 26: ज्यादातर लोगों को नहीं पता iPhone के 5 सीक्रेट फीचर्स, अभी जान लें नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना

Published at : 24 Dec 2025 11:29 AM (IST)
