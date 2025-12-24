Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iOS 26: Apple ने iOS 26 को सितंबर में लॉन्च किया और सबकी नजरें Liquid Glass डिज़ाइन और स्मार्ट कॉल स्क्रीनिंग जैसे बड़े बदलावों पर टिक गईं. लेकिन इस नए iOS के अंदर कई ऐसे स्मार्ट टूल भी छिपे हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल को पहले से ज्यादा आसान बना देते हैं. अगर आपने अपडेट कर लिया है तो मुमकिन है कि आपने अभी इसकी असली ताकत देखी ही न हो.

Live Translation से आगे की दुनिया

Live Translation और Hold Assist के अलावा iOS 26 में कई छोटे लेकिन बेहद काम के फीचर्स जोड़े गए हैं. ये स्पैम से छुटकारा दिलाते हैं, कॉल भूलने से बचाते हैं और यहां तक कि आपके AirPods को कैमरा रिमोट भी बना देते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 जरूरी छुपे फीचर्स.

iPhone जो आपका नाम पहचानता है

भीड़-भाड़ में कई बार कोई आपका नाम पुकारे और आपको पता ही न चले. iOS 26 का Name Recognition फीचर इसी समस्या को हल करता है. यह आपके नाम को सुनते ही आपको अलर्ट कर देता है.

इसे चालू करने के लिए Settings > Accessibility > Sound & Name Recognition > Name Recognition में जाएं. यहां आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं या खुद रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. फीचर ऑन होने पर एक छोटा ऑरेंज इंडिकेटर दिखता है जिससे पता चलता है कि फोन सुन रहा है.

अब फोल्डर्स भी दिखेंगे अलग-अलग रंगों में

Files ऐप अब और ज्यादा पर्सनल हो गया है. iOS 26 में आप फोल्डर्स को रंग, आइकन या इमोजी देकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं. इससे काम की फाइलें और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पहचानना आसान हो जाता है. बस फोल्डर को दबाकर रखें, Customize Folder and Tags चुनें और मनपसंद रंग या सिंबल सेट कर दें. यह बदलाव आपके iPhone के साथ iPad और Mac पर भी अपने आप दिखने लगेगा.

स्पैम कॉल और मैसेज से राहत

अनचाही कॉल्स और फर्जी मैसेज अब बड़ी परेशानी नहीं रहेंगे. iOS 26 में Apple ने स्पैम फिल्टर को और स्मार्ट बना दिया है. अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स और संदिग्ध मैसेज अपने आप अलग लिस्ट में चले जाते हैं. इसके लिए Settings > Apps में जाकर Messages में Filter Spam और Phone में Screen Unknown Callers ऑन करना होगा. इससे जरूरी कॉल्स ही सीधे आपके पास पहुंचेंगी.

कॉल बैक भूलने की टेंशन खत्म

अगर आप अक्सर मिस्ड कॉल का जवाब देना भूल जाते हैं तो iOS 26 का Call Back Reminder आपके काम आएगा. Phone ऐप में किसी मिस्ड कॉल पर स्वाइप करें और घड़ी वाले आइकन पर टैप करें. आप अपनी सुविधा के मुताबिक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. कॉल करने के बाद इसे आसानी से पूरा भी मार्क किया जा सकता है.

AirPods बनेंगे कैमरा रिमोट

iOS 26 में Apple का इकोसिस्टम और मज़बूत हुआ है. अब कुछ AirPods मॉडल्स को कैमरा रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. Settings > AirPods > Camera Remote में जाकर एक प्रेस एक्शन सेट करें. इसके बाद ग्रुप फोटो लेते वक्त बस AirPods के स्टेम को दबाएं और फोटो क्लिक हो जाएगी टाइमर की झंझट खत्म.

