सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के कारण जानी जाती है. प्राइवेट कंपनियों की तुलना में BSNL कम दाम पर अधिक डेटा और कॉलिंग जैसे बेनेफिट देती है. अभी कंपनी का एक शानदार प्लान चल रहा है, जिसमें BSNL कम कीमत पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100GB डेटा ऑफर कर रही है. यह प्लान खासकर स्टूडेंट्स के लिए है. एक बार यह रिचार्ज करने के बाद यूजर को 28 दिनों तक डेटा की फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी.

251 रुपये वाला लर्नर प्लान

BSNL ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस प्लान की जानकारी दी है. स्टूडेंट फ्रेंडली इस प्लान की कीमत 251 रुपये रखी गई है. इसमें कंपनी 100GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर कर रही है. इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. बता दें कि यह स्पेशल ऑफर 13 दिसंबर तक वैलिड है. अगर आप इस प्लान का फायदा उठाना चाहते हैं तो 13 दिसंबर से पहले यह रिचार्ज करना होगा.

इसके मुकाबले जियो का प्लान महंगा

BSNL के इस प्लान के मुकाबले जियो का 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान काफी महंगा है. जियो 349 रुपये में 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर करती है, जिसमें कुल 56GB डेटा, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है. इसके साथ इस प्लान में 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी का प्रो प्लान और जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है.

जल्द ही महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस महीने जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL समेत सभी कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं. पिछले कुछ महीनों से टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू कम हो रहा है और इसे बढ़ाने के लिए यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ेगा. माना जा रहा है कि ओवरऑल टैरिफ में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

