भारत में जल्द शुरू होगी स्टारलिंक की सर्विस, Elon Musk ने दिए संकेत, कह दी यह बड़ी बात
भारत में स्टारलिंक की सर्विस जल्द ही शुरू होने वाली है. फाइनल मंजूरी के लिए सरकार और कंपनी की सीनियर टीम के बीच लगातार बातचीत चल रही है. इसी बीच एलन मस्क का रिएक्शन आया है.
भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस बहुत जल्द शुरू होने वाली है. स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने खुद से इसकी संकेत देते हुए बड़ी बात कह दी है. कंपनी के सीनियर ऑफिसर लगातार सरकार से बात कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने की उम्मीद है. बता दें कि पिछले काफी समय से भारत में स्टारलिंक की एंट्री का इंतजार किया जा रहा है. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.
मस्क ने कही यह बात
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए मस्क ने लिखा कि वो स्टारलिंक के साथ इंडिया को सर्व करने के लिए तैयार हैं. उनका रिएक्शन भले ही छोटा है, लेकिन यह ऐसे समय पर आया है, जब सरकार और स्टारलिंक के बीच बातचीत सिरे चढ़ने वाली है. मस्क पहले भी कह चुके हैं कि स्टारलिंक के लिए भारत एक अहम बाजार साबित होने वाला है. बता दें कि सिंधिया ने अपनी पोस्ट में स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट Lauren Dreyer के साथ बैठक की फोटो अपलोड की थी. इसके साथ सिंधिया ने लिखा कि Dreyer और स्टारलिंक की सीनियर टीम के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर एक सुखद बैठक हुई.
Looking forward to serving India with @Starlink! https://t.co/RdfY0KQHN2— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2025
स्टारलिंक सर्विस के प्राइस हो गए थे लीक
हाल ही में खबर आई थी कि भारत में स्टारलिंक सर्विस के रेसिडेंशियल प्लान के प्राइस सामने आ गए हैं. हालांकि, कंपनी ने ऐसी रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि कॉन्फिगरेशन ग्लिच के कारण वेबसाइट पर डमी टेस्ट डेटा लीक हो गया, लेकिन यह भारत में स्टारलिंक सर्विस की कीमत नहीं होगी. स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट लाइव नहीं है और अभी तक सर्विस प्राइस अनाउंस नहीं हुए हैं. न ही कंपनी भारत में कस्टमर्स से ऑर्डर ले रही है. बता दें कि भारत में कंपनी के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्द अप्रूवल की उम्मीद में कंपनी ने बेंगलुरू ऑफिस में हायरिंग भी तेज कर दी है.
ये भी पढ़ें-
Year Ender 2025: गूगल से लेकर ऐप्पल तक, ये कंपनियां लेकर आईं इस साल के सबसे महंगे फोन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL