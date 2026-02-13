बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन आ रहे लोगों को पसंद, इस साल भी जारी रहेगा जलवा, फ्लिप फोन की डिमांड घटी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ सालों में फोल्डेबल फोन का क्रेज बढ़ा है. अब एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन का जलवा जारी रहेगा, लेकिन फ्लिप फोन की डिमांड में गिरावट देखने को मिलेगी. बता दें कि सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियां पहले ही फोल्डेबल सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत कर चुकी हैं. सैमसंग जहां Galaxy Z Fold 7 जैसे फोन के साथ सेगमेंट में सबसे आगे हैं, वहीं गूगल ने भी कुछ दिन पहले Pixel 10 Pro Fold लॉन्च किया था. इस साल ऐप्पल भी बुक-स्टाइल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है.

फ्लिप के मुकाबले फोल्डेबल की डिमांग ज्यादा बढ़ेगी

काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है 2026 में बड़ी स्क्रीन वाले बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन की मांग फ्लिप फोन की तुलना में ज्यादा रहेगी. 2025 में फोल्डेबल फोन की ग्लोबल शिपमेंट में 52 प्रतिशत बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन थे. इस साल यह संख्या बढ़कर 65 प्रतिशत हो सकती है. दूसरी तरफ फ्लिप फोन की डिमांड कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोग बड़ी स्क्रीन वाले फोल्डेबल फोन को प्रोडक्टिविटी-फोक्स्ड डिवाइस समझकर खरीद रहे हैं, जबकि फ्लिप फोन जैसा फॉर्म फैक्टर उनके लिए नया नहीं रह गया है.

ऐप्पल करेगी धमाका

ऐप्पल के पहले फोल्डेबल फोन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. इस साल सितंबर में आखिरकार यह इंतजार खत्म हो जाएगा, जब ऐप्पल आईफोन फोल्ड को लॉन्च करेगी. काउंटरप्वाइंट का कहना है कि ऐप्पल के बुक-स्टाइल आईफोन से इस सेगमेंट की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ऐप्पल को भी इस आईफोन से खूब उम्मीदें हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फोल्डेबल फोन का शुरुआती दौर अब बीत चुका है और अब इन पर मल्टीटास्किंग को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

