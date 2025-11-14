Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अब तक के सबसे बड़े ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लीक का पता लगाया है. इसमें करीब 2 अरब से ज्यादा ईमेल एड्रेस और 1.3 अरब पासवर्ड ऑनलाइन लीक हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट के रीजनल डायरेक्टर और Have I Been Pwned के क्रिएटर ट्रॉय हंट ने इस लीक का पता लगाया है, जिससे सामने आया है कि अरबों की संख्या में लॉग-इन क्रेडेंशियल डार्क वेब पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं.

अलग-अलग लीक से चुराया गया डेटा

Synthient नाम की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने पहले हो चुकी अलग-अलग डेटा लीक की घटनाओं में चुराए गए क्रेडेंशियल्स को कंपाइल किया है. यानी डार्क वेब से अब तक चोरी हुए ईमेल और पासवर्ड को इकट्ठा किया गया. फिर इनमें से डुप्लीकेट क्रेडेंशियल को हटाया गया ताकि केवल यूनिक डेटा ही बचे. इसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है, वह चौंका देने वाली है. डार्क वेब पर करीब 2 अरब ईमेल एड्रेस और 1.3 अरब यूनिक पासवर्ड मौजूद हैं. इनमें से 62 लाख से ज्यादा ऐसे हैं, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया.

एक लीक में चोरी नहीं हुआ डेटा

हंंट ने इस बात की पुष्टि की है कि यह डेटा एक लीक में चोरी नहीं हुआ है. यह अलग-अलग मौकों पर हुई लीक से निकाला गया डेटा है. उन्होंने कहा कि मुझे डेटा लीक के बारे में सनसनीखेज हेडलाइन पसंद नहीं है, लेकिन 2 अरब से ज्यादा ईमेल एड्रेस की हेडलाइन सनसनीखेज होगी.

डेटा लीक से बचने के लिए करें ये काम

दुनियाभर में डेटा लीक की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इससे बचने के लिए हमेशा यूनिक पासवर्ड का यूज करें और नियमित तौर पर पासवर्ड बदलते रहें. साथ ही अपने सभी अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. जिन ऐप्स और अकाउंट पर संभव हो, वहां टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें. यह सिक्योरिटी की एक और लेयर प्रदान करता है.

