फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Apple अगले साल सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की तैयारी में है. अभी इसके लॉन्च होने में लंबा समय पड़ा है, लेकिन सैमसंग ने इसे टक्कर देने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि फोल्डेबल आईफोन को टक्कर देने के लिए सैमसंग Galaxy Z Fold 8 और Z Flip 8 में बड़ा बदलाव करेगी. कंपनी की कोशिश इन्हें पतला बनाने की है और ये दोनों ही डिवाइस नए स्लिम लुक में देखने को मिल सकते हैं.

सैमसंग को हो रही चिंता

रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग को लेकर चिंतित है. उसका मानना है कि फोल्डेबल आईफोन इस सेगमेंट में बिक्री को एकदम से बढ़ा सकता है या उसके ग्राहकों को अपने पाले में ले जाएगा. इसके चलते सैमसंग अपने डिवाइस को ऐसा बनाना चाहती है, जिससे उसका मार्केट शेयर बना रहे और उसके डिवाइस अपनी अलग पहचान बना पाए.

ग्लोबल ट्रेंड भी एक वजह

फोल्डेबल आईफोन के अलावा ग्लोबल ट्रेंड भी एक वजह है, जिससे सैमसंग अपने डिवाइस को पतला बनाने पर जोर दे रही है. पिछले कुछ समय से पतले फोन का बोलबाला बढ़ा है और कंपनियां अपने मॉडल को स्लिम लुक दे रही है. सैमसंग ने Galaxy Z Fold 7 के समय भी यह किया था और इसे Fold 6 की तुलना में पतला बनाया था. Fold 6 की मोटाई 12mm थी, जबकि Fold 7 को 8.9mm थिकनेस के साथ लॉन्च किया गया था. हालांकि, Z Flip 7 की थिकनेस पर कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी बिक्री भी प्रभावित हुई थी. इसे देखते हुए सैमसंग अब अपने फोल्ड और फ्लिप फोन की थिकनेस पर खासा जोर दे रही है.

अगले महीने ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च करेगी सैमसंग

सैमसंग अगले महीने अपने पहले ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold को लॉन्च करने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 5 दिसंबर को लॉन्च किया जा सकता है. Galaxy Z TriFold में 6.5 इंच की Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिल सकती है, जो अनफोल्ड होने पर 10 इंच की हो जाएगी. इसे Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जिसके 16GB RAM और 256GB-1TB स्टोरेज के साथ पेयर होने की उम्मीद है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8.0 पर रन करेगा. एक बार अनफोल्ड होने पर यह Galaxy Z Fold 7 जैसा लगेगा. इसके दो हिंज होंगे, जिससे फोन तीन भागों में फोल्ड होगा.

ये भी पढ़ें-

सिक लीव पर था आदमी, फिटनेस ऐप ने दिखा दी 16,000 स्टेप्स की वॉक, नौकरी चली गई