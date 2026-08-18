Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइलेक्ट्रिक केतली को कैसे पता चलता है गर्म हो गया पानी, खुद कैसे होती है बंद?

इलेक्ट्रिक केतली को कैसे पता चलता है गर्म हो गया पानी, खुद कैसे होती है बंद?

Electric Kettle Technology: इलेक्ट्रिक केतली का में ऐसी कौन सी तकनीक होती है, जिससे इलेक्ट्रिक केतली को पता चल जाता है कि पानी गर्म हो चुका है? जानिए इसके पीछे के विज्ञान को.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 18 Aug 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

Electric Kettle Technology: सर्दियों के मौसम में हर व्यक्ति को सुबह उठते ही अगर कुछ याद आता है, तो वह है गरमा-गरम चाय. इसके बिना कई लोगों का तो दिन ही नहीं बनता. ऐसे में आज हर घर में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल एक जरुरत बन चुकी है. हम बस केतली में पानी भरते हैं, बटन दबाते हैं और कुछ ही मिनटों में पानी उबल जाता है. सबसे मजेदार बात यह है कि पानी उबलते ही केतली का बटन खट से अपने आप बंद हो जाता है. 

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है  कि बिना किसी कंप्यूटर या सेंसर स्क्रीन के, इस साधारण सी दिखने वाली केतली को कैसे पता चल जाता है कि पानी गर्म हो चुका है. क्या इसके पीछे का विज्ञान? आइए जानते है इन सब सवालों के जवाब. 

भाप बनने से बंद होती है केतली

ज्यादातर लोगों को लगता है कि केतली के अंदर कोई ऐसा थर्मामीटर लगा है जो पानी के 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही उसे बंद कर देता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. केतली पानी के तापमान को नहीं, बल्कि उबलते पानी से निकलने वाली भाप को भांपती है. जब आप केतली का बटन चालू करते हैं, तो इसके नीचे लगा हीटिंग एलिमेंट गर्म होने लगता है, जिससे पानी गर्म होता है. 

जब पानी पूरी तरह उबलने लगता है, तो केतली के अंदर तेजी से भाप बनने लगती है. केतली का ढक्कन बंद होने के कारण यह भाप बाहर नहीं भाग पाती और अंदर एक दबाव बनता है. साथ ही केतली के हैंडल में एक खास तरीके का बटन लगा होता है. ऐसे में जब पानी उबलता है, तो भारी मात्रा में गर्म भाप इस हैडंल से होती हुई नीचे की तरफ जाती है. यही भाप सीधे जाकर उस बटन से टकराती है जो पूरी केतली को बंद करने का काम करता है.

केतली का असली दिमाग

हैंडल के बिल्कुल नीचे, जहां स्विच लगा होता है, वहां एक छोटी सी धातु की पत्ती होती है. विज्ञान की भाषा में इसे बायोमेटालिक स्ट्रिप या द्वि-धातु पट्टी कहा जाता है. इस पट्टी को दो अलग-अलग धातुओं जैसे तांबा और लोहा को आपस में जोड़कर बनाई जाती है. जैसे ही उबलते पानी की गर्म भाप नली से होकर इस बायोमेटालिक पट्टी पर गिरती है, यह पट्टी गर्म होकर एक तरफ मुड़ जाती है. ऐसे में पट्टी के मुड़ते ही केतली के इलेक्ट्रिक सर्किट का कनेक्शन टूट जाता है. जिससे केतली के बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के कैसे रखें फोन की डिस्प्ले सुरक्षित? जानें तरीका

ढक्कन खुला रखने पर क्यों बंद नहीं होती केतली?

दरअसल, ढक्कन खुला रहने पर भाप ऊपर से बाहर निकल जाती है और हैंडल के अंदर बनी नली में नहीं जा पाती. जब भाप नीचे स्विच तक पहुंचेगी ही नहीं, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप गर्म होकर मुड़ेगी नहीं, और केतली लगातार चलती रहेगी. ऐसा होने पर केतली के जलने या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है.

यह भी पढ़ें: क्यों अचानक बढ़ गई RAM की कीमतें? जानें महंगी मेमोरी का कारण

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Electric Kettle Electric Kettle Technology Biometric Strip In Electric Kettle How Electric Kettle Work
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इलेक्ट्रिक केतली को कैसे पता चलता है गर्म हो गया पानी, खुद कैसे होती है बंद?
इलेक्ट्रिक केतली को कैसे पता चलता है गर्म हो गया पानी, खुद कैसे होती है बंद?
टेक्नोलॉजी
Android फोन में Antivirus जरूरी या सिर्फ पैसे की बर्बादी? जानें सबकुछ
Android फोन में Antivirus जरूरी या सिर्फ पैसे की बर्बादी? जानें सबकुछ
टेक्नोलॉजी
क्या होते हैं Portable Solar Panels? क्या खरीदने में है फायदा
क्या होते हैं Portable Solar Panels? क्या खरीदने में है फायदा
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पोस्ट से लीक हो जाएगी लोकेशन! जानें कैसे?
सोशल मीडिया पोस्ट से लीक हो जाएगी लोकेशन! जानें कैसे?
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
क्रिकेट
बांग्लादेश से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बदला स्क्वाड, 3 साल बाद स्टार खिलाड़ी की वापसी
बांग्लादेश से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बदला स्क्वाड, 3 साल बाद स्टार खिलाड़ी की वापसी
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
हार्ट अटैक के बाद भी ICU में फोन चलाता दिखा ये क्रिकेटर, यूजर्स ने लिए मजे
हार्ट अटैक के बाद भी ICU में फोन चलाता दिखा ये क्रिकेटर, यूजर्स ने लिए मजे
Home Tips
Tomato Storage Tips: क्या आपके टमाटर भी सड़ जाते हैं जल्दी? जानें 15 दिन फ्रेश रखने की ट्रिक
क्या आपके टमाटर भी सड़ जाते हैं जल्दी? जानें 15 दिन फ्रेश रखने की ट्रिक
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
भारत-नेपाल सीमा पर 65 वर्षीय महिला को ₹30 लाख की अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया।
भारत-नेपाल सीमा पर 65 वर्षीय महिला को ₹30 लाख की अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया।
ABP NEWS
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
Embed widget