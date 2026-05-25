बहुत कम लोग जानते हैं Google Maps के ये Hidden Features, मोबाइल में ऐसे करें सेटिंग

Google Maps Hidden Features: आज के समय में गूगल मैप्स सिर्फ रास्ता बताने वाला ऐप नहीं रह गया है. ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है. यह फीचर्स न सिर्फ सफर को आसान बनाते हैं, बल्कि रोजमर्रा के कई कामों में भी मदद करते हैं.

गूगल मैप्स में ऐसे कई स्मार्ट टूल्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से यूजर्स दूरी माप सकते हैं, पार्किंग लोकेशन सेव कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के रास्ता देख सकते हैं और यहां तक की आसपास के होटल, रेस्टोरेंट और चार्जिंग स्टेशन तक भी तक की जानकारी भी पा सकते हैं. इसके अलावा लाइव ट्रैफिक अपडेट और वॉइस नेविगेशन जैसे फीचर्स ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाते हैं.

मेजरिंग डिस्टेंस

गूगल मैप्स की मदद से किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी आसानी से मापी जा सकती है. इसके लिए मैप पर उस जगह को सेलेक्ट करना है, जहां से दूरी मापनी है. इसके बाद मेजरिंग डिस्टेंस ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा बिंदु सेट किया जा सकता है. दोनों बिंदु सेट होते ही मैप किलोमीटर में दूरी दिखा देता है. इस फिचर का इस्तेमाल कई लोग ट्रैकिंग यात्रा प्लानिंग और जमीन की दूरी समझने के लिए करते हैं.

पार्किंग लोकेशन

भीड़भाड़ वाले इलाकों या बड़े मॉल में गाड़ी पार्क करने के बाद अक्सर लोग उसकी लोकेशन भूल जाते हैं. गूगल मैप्स में सेव पार्किंग फीचर इस समस्या को आसान बना देता है. गाड़ी पार्क करने के बाद मैप में दिख रहे ब्लू डॉट पर टाइप करके सेव पार्किंग ऑप्शन चुनना जा सकता है. इसके बाद लौटते समय वहीं लोकेशन मैप पर दिखाई देती है और आसानी से वहां तक पहुंचा जा सकता है.

पार्किंग स्पॉट चेक करना

कई बार लोग किसी जगह पहुंचने के बाद पार्किंग की समस्या में फंस जाते हैं. गूगल मैप्स में पार्किंग की जानकारी देखने का फीचर भी मिलता है. इसके लिए पहले लोकेशन सर्च करनी होती है. इसके बाद मैप पार्किंग उपलब्धता से जुड़ी जानकारी दिखा देता है. इससे पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां गाड़ी पार्क करने की सुविधा मौजूद है या नहीं.

नेवीगेशन फिचर

गूगल मैप्स का ऑफलाइन नेविगेशन फीचर भी काफी काम का माना जाता है. इसकी मदद से यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी रास्ता देख सकते हैं. इसके लिए पहले से किसी इलाके का मैप डाउनलोड करना होता है. एक बार मैप डाउनलोड हो जाने के बाद बिना नेटवर्क वाले इलाके में भी रास्ता आसानी से देखा जा सकता है.

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होटल, रेस्टोरेंट और मेन्यू की जानकारी

अगर आप किसी नए इलाके में है और होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर या एटीएम ढूंढना चाहते हैं तो गूगल मैप्स इसमें भी आपकी मदद कर सकता है. यूजर्स किसी रेस्टोरेंट की रेटिंग, फोटो, रिव्यू और कई जगह पर मेन्यू कार्ड तक देख सकते हैं. कई लोग खाना ऑर्डर करने से पहले रेट लिस्ट और डिलीवरी टाइम चेक करने के लिए भी गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं.

ईवी चार्जिंग स्टेशन सर्च करना

इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने के लिए गूगल मैप्स में चार्जिंग स्टेशन सर्च करने की सुविधा दी गई है. मैप पर ईवी चार्जिंग स्टेशन नियर मी या चार्जर टाइप सर्च करने पर आसपास मौजूद चार्जिंग पॉइंट की जानकारी दिखाई देती है. इससे सफर के दौरान चार्जिंग स्टेशन ढूंढना आसान हो जाता है.

स्ट्रीट व्यू टाइम ट्रैवल

गूगल के एक फीचर में स्ट्रीट व्यू टाइम ट्रैवल भी शामिल है. इसमें आप पुराने समय को लेकर यह देख सकते हैं कि पुराने टाइम में कोई लोकेशन कैसी दिखती थी, हालांकि यह कुछ ही जगह के लिए मिलता है.

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