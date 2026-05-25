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Mobile Data in IPL: IPL 2026 का क्रेज इस बार भी करोड़ों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. पिछले सीजन में करोड़ों दर्शकों ने मैच ऑनलाइन देखे थे और फाइनल मुकाबले के दौरान एक साथ लाखों लोग स्ट्रीमिंग कर रहे थे. लेकिन चौकों-छक्कों के बीच एक चीज ऐसी है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते मोबाइल डेटा की खपत.

कई यूजर्स को लगता है कि एक मैच देखने में थोड़ा-बहुत डेटा खर्च होता होगा लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है. वीडियो क्वालिटी के हिसाब से एक पूरा IPL मैच देखने में 2GB से लेकर 25GB तक डेटा खत्म हो सकता है. यही वजह है कि कई लोगों का मासिक डेटा प्लान कुछ ही दिनों में खत्म होने लगता है.

SD, HD और Full HD में कितना डेटा खर्च होता है?

अगर आप मोबाइल नेटवर्क पर IPL देख रहे हैं तो ज्यादातर ऐप्स ऑटो मोड में वीडियो क्वालिटी को 480p या 720p पर सेट कर देते हैं. इस क्वालिटी में लगभग 0.5GB से 2GB डेटा प्रति घंटे तक खर्च हो सकता है. एक IPL मैच औसतन करीब 4 घंटे चलता है. ऐसे में SD या सामान्य HD क्वालिटी पर पूरा मैच देखने में लगभग 2GB से 8GB डेटा आसानी से खत्म हो सकता है.

लेकिन जैसे ही आप Full HD यानी 1080p क्वालिटी पर मैच देखना शुरू करते हैं डेटा की खपत अचानक कई गुना बढ़ जाती है. Full HD में एक पूरा IPL मैच देखने के लिए करीब 12GB डेटा की जरूरत पड़ सकती है. वहीं अगर कोई यूजर 4K क्वालिटी में मैच स्ट्रीम करता है तो एक मैच में लगभग 25GB तक डेटा खत्म हो सकता है.

सबसे ज्यादा डेटा आपका फोन नहीं Smart TV खाता है

अधिकतर लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन ही सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करता है जबकि असली डेटा खपत Smart TV या Connected TV डिवाइस पर होती है. जब भी आप मैच को टीवी पर कास्ट करते हैं या सीधे Smart TV ऐप से देखते हैं तो डिवाइस अक्सर सबसे हाई वीडियो क्वालिटी चुन लेता है. इसका मतलब है कि बिना जानकारी के आपका मैच Full HD या 4K में चल रहा होता है और डेटा तेजी से खत्म होता रहता है.

पिछले IPL सीजन में Connected TV पर मैच देखने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. यानी करोड़ों लोग हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग के कारण जरूरत से ज्यादा इंटरनेट खर्च कर रहे थे.

टेलीकॉम कंपनियां भी समझ चुकी हैं डेटा की ये परेशानी

IPL के दौरान डेटा की बढ़ती मांग को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने खास क्रिकेट डेटा पैक भी लॉन्च किए थे. कुछ प्लान्स में 5GB और 15GB तक का अतिरिक्त डेटा दिया गया ताकि यूजर्स आसानी से मैच देख सकें.

लेकिन अगर आप Full HD या 4K में स्ट्रीमिंग करते हैं तो 5GB डेटा आधे मैच में ही खत्म हो सकता है. वहीं 15GB डेटा भी 4K क्वालिटी में पूरा मैच निकालने के लिए काफी नहीं पड़ता.

IPL देखते समय डेटा बचाने का सबसे आसान तरीका

अगर आप चाहते हैं कि मैच भी बिना रुकावट चलता रहे और डेटा भी ज्यादा खर्च न हो तो सबसे पहले स्ट्रीमिंग ऐप की वीडियो क्वालिटी सेटिंग बदलें. Auto या Full HD की जगह Medium या Standard क्वालिटी चुनने से डेटा की खपत काफी कम हो जाती है. 720p क्वालिटी पर मैच देखने से वीडियो अच्छी दिखाई देती है और बफरिंग की समस्या भी कम होती है.

खासकर भीड़भाड़ वाले 4G नेटवर्क या कमजोर इंटरनेट कनेक्शन में यह तरीका काफी काम आता है. इससे आपका डेटा प्लान लंबे समय तक चलता है और मैच देखने का मजा भी बना रहता है.

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