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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWi-Fi नेटवर्क में छिपे हैं अनजान यूजर्स? ऐसे करें पहचान

Wi-Fi नेटवर्क में छिपे हैं अनजान यूजर्स? ऐसे करें पहचान

घर का Wi-Fi बार-बार स्लो हो रहा है या डेटा उम्मीद से जल्दी खत्म हो रहा है तो इसकी वजह कोई अनजान डिवाइस भी हो सकता है, जो आपके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. जानिए इन डिवाइस को कैसे पहचानें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Sep 2026 01:36 PM (IST)
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  • अनजान डिवाइस मिलने पर पासवर्ड बदलें, सुरक्षा मजबूत करें.

घर का Wi-Fi अचानक स्लो हो जाए या इंटरनेट डेटा पहले के मुकाबले जल्दी खत्म होने लगे, तो हर बार इसकी वजह ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है. कई बार आपके नेटवर्क से कोई ऐसा डिवाइस भी जुड़ा हो सकता है, जिसे आप पहचानते तक नहीं हैं.  ऐसे में इन्हें चेक करने के लिए आपको कोई मुश्किल तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है.

राउटर की सेटिंग्स या मोबाइल ऐप की मदद से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके Wi-Fi से इस समय कौन-कौन से डिवाइस जुड़े हुए हैं. अगर लिस्ट में कोई अनजान डिवाइस दिखाई देता है, तो उसे पहचानने और जरूरत पड़ने पर ब्लॉक करने का भी तरीका है. तो आइए जानते हैं कि Wi-Fi नेटवर्क में छिपे अनजान यूजर्स की पहचान कैसे करें. 

Wi-Fi नेटवर्क में अनजान यूजर्स की पहचान कैसे करें?

Wi-Fi से जुड़े डिवाइस देखने का आसान तरीका राउटर का एडमिन पेज है. यहां सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप को उसी Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करें. इसके बाद ब्राउजर खोलकर राउटर का IP एड्रेस डालें. आमतौर पर यह 192.168.0.1 या 192.168.1.1 होता है. अब यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद Connected Devices, Device List, DHCP Clients या Wireless Clients जैसे सेक्शन में जाएं. यहां नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस की जानकारी दिखाई दे सकती है. 

कैसे पता करें कौन सा डिवाइस आपका है?

लिस्ट में फोन, लैपटॉप, स्मार्ट TV, कैमरा और दूसरे गैजेट्स के नाम दिखाई दे सकते हैं. अगर कोई डिवाइस ऐसा है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसे लेकर जांच की जा सकती है. इसके लिए अपने डिवाइस का Wi-Fi एक-एक करके बंद करें और लिस्ट में बदलाव देखें. इससे पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन सा डिवाइस किसका है. 

अनजान डिवाइस मिले तो क्या करें?

अगर नेटवर्क पर कोई अनजान डिवाइस दिखाई देता है, तो Wi-Fi का पासवर्ड बदल दें. इसके साथ WPA2 या WPA3 सिक्योरिटी मोड इस्तेमाल करें और राउटर का डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड भी बदलें. WPS फीचर बंद करना और जरूरत पड़ने पर संदिग्ध डिवाइस को ब्लॉक करना भी किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - Googlebook Laptops की Pre Booking का ऐलान, Google ने बताई तारीख

मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं डिवाइस

कई राउटर कंपनियां अपने मोबाइल ऐप में Connected Devices की जानकारी देती हैं. TP-Link, D-Link, ASUS और Netgear जैसे ब्रांड्स के ऐप से नेटवर्क पर जुड़े डिवाइस देखे जा सकते हैं. इसके अलावा Fing जैसे नेटवर्क स्कैनर ऐप भी नेटवर्क पर मौजूद डिवाइस पहचानने में मदद करते हैं. 

Wi-Fi सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

Wi-Fi को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड के साथ उसे समय-समय पर बदलते रहें. राउटर का फर्मवेयर भी अपडेट रखें. अगर घर में कई लोग Wi-Fi इस्तेमाल करते हैं, तो Guest Network का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में अगर इंटरनेट अचानक धीमा लगे, तो सबसे पहले जुड़े हुए डिवाइस की लिस्ट जरूर चेक करें. 

यह भी पढ़ें - नए फोन में कितनी RAM जरूरी? समझें 8GB से 16GB तक पूरा हिसाब

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Sep 2026 01:36 PM (IST)
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Technology Wi-Fi Network
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