यमन सेना की हूती विद्रोहियों पर बड़ी कार्रवाई, जारी किया वीडियो

यमन की सेना ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया है. जिसमें हूती विद्रोहियों के ठिकानों और उपकरणों पर हमले किए जाने का दावा किया गया है. सेना के मुताबिक, ये हमले कई इलाकों में किए गए, जिनमें बंदरगाह शहर मोखा भी शामिल है. सैन्य मीडिया कार्यालय की ओर से जारी वीडियो में कई जगहों पर धमाके और धुआं उठता दिखाई दे रहा है.

सैकड़ों लोगों की मौत हुई है

यमन में हूती विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच जारी लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों लोगों के विस्थापित होने की जानकारी है. वहीं, हूती विद्रोहियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने यमन के मध्य मआरिब प्रांत के ऊपर सऊदी समर्थित गठबंधन के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हूतियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विमान कब गिराया गया.

"The Yemeni warplanes targeted Houthis terrorist militia positions & material in Mocha & the northern fronts of Taiz.l," the spokesman of the Yemeni Armed Forces pic.twitter.com/m7kO6xn0r7 — Yemen Army Media (@Yemenarmyeng) September 16, 2026

मक्का पर किया हमला

हूती विद्रोहियों ने मक्का पर भी हमले किए हैं.पहली बार हुआ है जब कोई ड्रोन मक्का के बेहद करीब पहुंच गया. सऊदी प्रशासन ने दावा किया है कि ड्रोन को तुरंत मार गिराया गया है. इसकी वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. सऊदी सिविल डिफेंस ने ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद कहा कि खतरे को देखते हुए मक्का शहर में चेतावनी जारी की गई है. सभी से अपील है कि वे बताए गए सभी निर्देशों का पालन करें.

विदेश मंत्रालय ने दिया रिएक्शन

विदेश मंत्रालय ने मक्का में हुए हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में सऊदी अरब पर हमला हुआ था, जिसकी हमने निंदा की है. हम रेड सी (लाल सागर) क्षेत्र में बिगड़ते हालात को लेकर भी बहुत चिंतित हैं. हमने सऊदी अरब के इलाके पर हुए हमले की निंदा की है, जिसमें आम लोगों के बुनियादी ढांचे और आर्थिक संपत्तियों पर हुए हमले भी शामिल हैं. साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत ये का बयान मक्का पर हुए हमले से पहले का है.

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