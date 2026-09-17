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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयमन सेना की हूती विद्रोहियों पर बड़ी कार्रवाई, जारी किया वीडियो

यमन सेना की हूती विद्रोहियों पर बड़ी कार्रवाई, जारी किया वीडियो

यमन की सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों और उपकरणों पर हमले किए जाने का दावा किया है. उन्होंने एक वीडियो जारी किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 17 Sep 2026 07:59 AM (IST)
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यमन की सेना ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया है. जिसमें हूती विद्रोहियों के ठिकानों और उपकरणों पर हमले किए जाने का दावा किया गया है. सेना के मुताबिक, ये हमले कई इलाकों में किए गए, जिनमें बंदरगाह शहर मोखा भी शामिल है. सैन्य मीडिया कार्यालय की ओर से जारी वीडियो में कई जगहों पर धमाके और धुआं उठता दिखाई दे रहा है.

सैकड़ों लोगों की मौत हुई है

यमन में हूती विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच जारी लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों लोगों के विस्थापित होने की जानकारी है. वहीं, हूती विद्रोहियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने यमन के मध्य मआरिब प्रांत के ऊपर सऊदी समर्थित गठबंधन के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हूतियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विमान कब गिराया गया.

मक्का पर किया हमला
हूती विद्रोहियों ने मक्का पर भी हमले किए हैं.पहली बार हुआ है जब कोई ड्रोन मक्का के बेहद करीब पहुंच गया. सऊदी प्रशासन ने दावा किया है कि ड्रोन को तुरंत मार गिराया गया है. इसकी वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. सऊदी सिविल डिफेंस ने ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद कहा कि खतरे को देखते हुए मक्का शहर में चेतावनी जारी की गई है. सभी से अपील है कि वे बताए गए सभी निर्देशों का पालन करें. 

विदेश मंत्रालय ने दिया रिएक्शन

विदेश मंत्रालय ने मक्का में हुए हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में सऊदी अरब पर हमला हुआ था, जिसकी हमने निंदा की है. हम रेड सी (लाल सागर) क्षेत्र में बिगड़ते हालात को लेकर भी बहुत चिंतित हैं. हमने सऊदी अरब के इलाके पर हुए हमले की निंदा की है, जिसमें आम लोगों के बुनियादी ढांचे और आर्थिक संपत्तियों पर हुए हमले भी शामिल हैं. साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत ये का बयान मक्का पर हुए हमले से पहले का है.

ये भी पढ़ें: भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 17 Sep 2026 07:59 AM (IST)
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