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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2nm टेक्नोलॉजी के साथ MediaTek की नई Chip हुई लॉन्च, जानें क्या खास?

2nm टेक्नोलॉजी के साथ MediaTek की नई Chip हुई लॉन्च, जानें क्या खास?

MediaTek ने अपनी नई फ्लैगशिप चिप Dimensity 9600 Pro लॉन्च कर दी है और यह कंपनी की पहली स्मार्टफोन चिप है, जिसे TSMC की 2nm टेक्नोलॉजी पर तैयार किया गया है.जानिए इसमें क्या खास है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Sep 2026 07:39 PM (IST)
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  • डेडिकेटेड AI NPU, बेहतर गेमिंग और कैमरा क्षमताओं से लैस.

स्मार्टफोन में AI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ मोबाइल चिप्स भी पहले से ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट बन रही हैं. इसी दिशा में MediaTek ने अपनी नई फ्लैगशिप मोबाइल चिप Dimensity 9600 Pro लॉन्च की है. यह कंपनी की पहली स्मार्टफोन चिप है, जिसे TSMC की 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर तैयार किया गया है. इसका फोकस बेहतर परफॉर्मेंस, पावर एफिशिएंसी और फोन पर सीधे ज्यादा AI काम करने पर है. कंपनी ने इसके साथ Dimensity 9600M भी पेश की है, जो TSMC की 3nm प्रोसेस पर बनी है. MediaTek के मुताबिक इन दोनों चिप्स वाले पहले स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होंगे. 

2nm पर बनी Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro में कुल 8 CPU कोर दिए गए हैं. इन्हें 2 प्राइम, 3 परफॉर्मेंस और 3 एफिशिएंसी कोर में बांटा गया है. इसमें दो प्राइम कोर 4.55GHz, तीन परफॉर्मेंस कोर 4.35GHz और तीन एफिशिएंसी कोर 3.10GHz तक की स्पीड पर चलते हैं. चिप में नई कैश आर्किटेक्चर के साथ LPDDR6 RAM और UFS 5.0 स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलता है. MediaTek के मुताबिक पिछली पीढ़ी के मुकाबले सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में 17 प्रतिशत और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस में 15 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, जबकि मल्टी-कोर पावर खपत 61 प्रतिशत तक कम हुई है. 

AI के लिए क्या खास है?

नई चिप में डेडिकेटेड NPU दिया गया है, जो फोन पर ज्यादा मुश्किल Generative AI काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी का कहना है कि नए NPU की Prompt Processing क्षमता पिछली पीढ़ी के मुकाबले 51 प्रतिशत बेहतर है. चिप में Agentic AI Engine भी दिया गया है, जिसे 30 अरब पैरामीटर तक के On-Device AI Models को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है.

Gaming और Graphics में भी बड़ा Upgrade

ग्राफिक्स के लिए इसमें G2 Ultra NX GPU दिया गया है.MediaTek के मुताबिक यह पिछले मॉडल की तुलना में 27 प्रतिशत तक ज्यादा पीक प्रफोर्मेंस, 24 प्रतिशत कम पावर खपत और 18 प्रतिशत तेज Ray Tracing देता है. इसमें तीसरी पीढ़ी का Ray Tracing Engine भी शामिल है और 185fps तक Mobile Gaming का सपोर्ट बताया गया है. 

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Camera और Video में भी खास

Dimensity 9600 Pro में Imagiq 1290 ISP और AI Imaging Fusion Architecture दिया गया है. यह 60fps Motion Capture और 4K-240fps Native Ultra Slow Motion Video को सपोर्ट करता है. कंपनी ने इसके साथ 10MB System Cache वाले GPU और नए Imaging Engines की जानकारी भी दी है. 

Dimensity 9600M भी हुई लॉन्च

MediaTek ने Dimensity 9600M को भी पेश किया है, जो 3nm प्रोसेस पर बनी है. इसमें Agentic AI Engine, HyperEngine Gaming Optimization और Dedicated ISP Support दिया गया है. इसका मकसद फ्लैगशिप फोन वाले फीचर्स और क्षमताओं को ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचाना है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Sep 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
MediaTek TECH NEWS HINDI Smartphone Chip
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