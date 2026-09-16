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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart बातचीत से Agentic AI तक, Amazon Alexa+ भारत में Free लॉन्च

Smart बातचीत से Agentic AI तक, Amazon Alexa+ भारत में Free लॉन्च

Amazon ने भारत में Alexa+ लॉन्च कर दिया है. नया AI Voice Assistant पुरानी Alexa के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट और नैचुरल बातचीत के लिए तैयार किया गया है. जानिए नई Alexa+ में क्या बदला है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Sep 2026 09:16 PM (IST)
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  • यह पिछली बातचीत का संदर्भ समझकर प्रतिक्रिया देगा.

Alexa को भारत में आए करीब आठ साल हो चुके हैं, लेकिन अब Amazon ने अपने Voice Assistant को एक नए AI अवतार में पेश किया है. कंपनी ने Alexa+ को भारत में लॉन्च कर दिया है, जो पुरानी Alexa के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट साथ ही नेचुरल बातचीत और कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट को समझने के लिए डिजाइन किया गया है.

भारत में Alexa+ की शुरुआत Free में की गई है और लॉन्च के समय यह Hindi और Hinglish को भी समझ और बोल सकता है. Amazon के मुताबिक, आने वाले समय में इसमें दूसरी भाषाओं का सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा. भारत पहला देश है, जहां Alexa+ को Amazon के Quick-Commerce प्लेटफॉर्म Amazon Now के साथ जोड़ा गया है. 

Alexa+ भारत में Free हुआ लॉन्च

Amazon के अनुसार, भारत में Alexa+ आज से सभी यूजर्स के लिए Free उपलब्ध है. Early Access के दौरान इसके लिए किसी Subscription की जरूरत नहीं होगी. Early Access खत्म होने के बाद भी Prime Members के लिए Alexa+ बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के उपलब्ध रहेगा. 

Hindi और Hinglish में होगी बातचीत

Alexa+ का एक बड़ा इंडिया-स्पेसिफिक फीचर इसका लैंग्वेज सपोर्ट है. कंपनी के मुताबिक, यह लॉन्च के समय Hindi और Hinglish में यूजर्स की बात समझ कर जवाब दे सकता है. इसके अलावा Amazon ने आने वाले समय में और भाषाओं का सपोर्ट जोड़ने की भी पुष्टि की है. 

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Alexa+ और Amazon Now का खास Integration

भारत में Alexa+ को Amazon Now के साथ Integrate किया गया है. इसके जरिए यूजर बातचीत के दौरान जरूरत का सामान बताता जाए, तो Alexa+ उसे Amazon Now के Cart में जोड़ सकती है. हालांकि, सामान अपने आप Order नहीं होगा. Order पूरा करने के लिए यूजर को Voice Confirmation देनी होगी. 

बातचीत का Context समझेगी Alexa+

नई Alexa+ को ज्यादा Natural Conversation के लिए तैयार किया गया है. अगर यूजर एक ही बातचीत में कई Requests करता है, तो Assistant पिछली बातों का Context समझ सकती है और हर बार वही जानकारी दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह यूजर की बताई कुछ प्रिफरेंस और जरूरी डिटेल्स को याद रखकर आगे की बातचीत को पर्सनलाइज भी कर सकती है.

Alexa+ सवालों के जवाब देने के अलावा Compatible Smart Home Devices को कंट्रोल करने और स्पॉटेड सर्विसीज पर अलग-अलग टास्क पूरे करने में भी मदद कर सकती है. Amazon के नए Fire और Echo डिवाइस समेत उसके लेटेस्ट Consumer Hardware में Alexa+ पहले से ही उपलब्ध होगी.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Sep 2026 09:16 PM (IST)
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Amazon TECH NEWS HINDI Amazon Alexa Plus
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