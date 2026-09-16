Googlebook Laptops की Pre Booking का ऐलान, Google ने बताई तारीख

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Gemini AI और Android फोन एकीकरण जैसे फीचर्स भी मिलेंगे.

Google ने अपने नए Googlebook लैपटॉप की प्री-बुकिंग को लेकर तारीख का एलान कर दिया है. ये नए लैपटॉप मौजूदा Chromebook से अलग होंगे और इनमें ChromeOS की जगह Android टेक्नोलॉजी पर आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, हालांकि कंपनी ने अभी इन लैपटॉप की कीमत, उपलब्ध मॉडल और डिलीवरी की तारीख से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की है.ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी इसकी Pre-Booking Date को लेकर सामने आई है. तो आइए जानते हैं कि Googlebook Laptops की Pre Booking कब से शुरू होगी.

Googlebook Laptops की Pre Booking कब से शुरू होगी

Google ने अपनी आधिकारिक Googlebook वेबसाइट पर बताया है कि इन लैपटॉप की प्री-बुकिंग 21 सितंबर से शुरू होगी, फिलहाल वेबसाइट पर यूजर्स को प्री-ऑर्डर के लिए नोटिफिकेशन पाने का ऑप्शन दिया गया है. कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि प्री-बुकिंग शुरू होने के समय कौन-कौन से मॉडल उपलब्ध होंगे और उनकी कीमत कितनी होगी.

इन कंपनियों के लैपटॉप आएंगे

Googlebook को लेकर Acer, Asus, Dell, HP और Lenovo काम कर रहे हैं. Google ने मई में Android Show I/O Edition के दौरान इस नई लैपटॉप कैटेगरी को पेश किया था. हालांकि कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इन पांचों ब्रांड के कौन-से मॉडल सबसे पहले प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे.

ChromeOS की जगह मिलेगा Android बेस्ड प्लेटफॉर्म

Googlebook में सबसे बड़ा बदलाव इसके सॉफ्टवेयर को लेकर है. ये लैपटॉप Android टेक्नोलॉजी स्टैक पर आधारित होंगे, जबकि मौजूदा Chromebook ChromeOS पर चलते हैं. Google ने अभी नए ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइनल नाम नहीं बताया है. पहले की रिपोर्ट्स में इसे Aluminium OS प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था. ऐसे में मौजूदा Chromebook भी ChromeOS के साथ जारी रहेंगे और स्पीड साथ ही सिंपल कंप्यूटिंग पर फोकस करेंगे.

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Gemini AI से मिलेंगे नए फीचर्स

Googlebook में Gemini Intelligence के जरिए कई AI फीचर्स मिलेंगे. Magic Pointer की मदद से स्क्रीन पर किसी चीज को चुनकर Gemini से उसका विश्लेषण, तुलना या उससे कंटेंट बनाने के लिए कहा जा सकेगा. वहीं Create My Widget लिखे हुए निर्देश के आधार पर कस्टम डेस्कटॉप विजेट बना सकेगा.

Android फोन से भी जुड़ेगा Googlebook

नए लैपटॉप में Android फोन के साथ इंटीग्रेशन के लिए Cast My Apps और Quick Access जैसे फीचर्स मिलेंगे. Cast My Apps से फोन के ऐप्स Googlebook पर खोले जा सकेंगे, जबकि Quick Access के जरिए फोन की फाइलों तक लैपटॉप से पहुंचा जा सकेगा. इसके अलावा Google, कीबोर्ड के ऊपर Glowbar को भी नई Googlebook रेंज में वापस ला रहा है.

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