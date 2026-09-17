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गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा

Viral News: राहुल के मुताबिक, वह रात करीब 8 बजे अपने किराए के घर के बाहर टहलते हुए अमेरिका के एक ग्राहक से फोन पर अंग्रेजी में बात कर रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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गुरुग्राम में रोड रेज की हालिया घटनाओं के बीच सोशल मीडिया पर लोगों के पुराने अनुभव भी सामने आने लगे हैं. इसी दौरान बेंगलुरु के निवेशक राहुल गुप्ता ने गुरुग्राम से जुड़ा अपना करीब 11 साल पुराना किस्सा शेयर किया, जिसे पढ़कर लोग हैरान रह गए. राहुल के मुताबिक, वह रात करीब 8 बजे अपने किराए के घर के बाहर टहलते हुए अमेरिका के एक ग्राहक से फोन पर अंग्रेजी में बात कर रहे थे. तभी उनके पड़ोसी ने उनका फोन छीन लिया और अंग्रेजी बोलने को लेकर नाराजगी जताते हुए उन पर हाथ उठाने की कोशिश की. राहुल ने बताया कि उस वक्त उन्होंने किसी तरह बात संभाली और वहां से निकल गए.

रात में फोन पर कर रहे थे बात

राहुल गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई इस पुरानी घटना को याद किया. उन्होंने बताया कि करीब 11 साल पहले वह गुरुग्राम में किराए के एक अपार्टमेंट में रहते थे. एक रात करीब 8 बजे वह घर के बाहर घूमते हुए अमेरिका के एक ग्राहक से फोन पर बात कर रहे थे. बातचीत के दौरान वह अंग्रेजी में बोल रहे थे.

अचानक पड़ोसी ने छीन लिया मोबाइल

राहुल के मुताबिक, इसी दौरान उनके पड़ोसी ने अचानक उनका फोन छीन लिया. पड़ोसी ने अंग्रेजी बोलने पर आपत्ति जताई और उन्हें ताना मारते हुए कहा कि 'ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है'. राहुल का कहना है कि बात सिर्फ इतनी नहीं रही, बल्कि पड़ोसी ने उन्हें मारने की भी कोशिश की.

मार खाने से ऐसे बच निकले राहुल

इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा राहुल ने खुद सोशल मीडिया पर बताया. उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने गुस्साए पड़ोसी को गले लगा लिया और उन्हें शांत करने की कोशिश की. राहुल के मुताबिक, उन्होंने 'अंकल गुस्सा नहीं होते' कहकर मामला संभालने की कोशिश की और फिर वहां से भाग निकले. करीब 11 साल पुरानी इस घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया कि यह अनुभव आज भी उनके मन में है.

पुरानी घटना को लेकर अब भी याद है गुरुग्राम

राहुल ने इस घटना को गुरुग्राम में अपनी सुरक्षा से जुड़े अनुभव के तौर पर शेयर किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में शहर को लेकर काफी कड़ी बात कही और दावा किया कि यहां पुरुष और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. हालांकि, यह उनके व्यक्तिगत अनुभव और राय हैं, जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है.

पोस्ट के नीचे लोगों ने सुनाए अपने किस्से

राहुल की पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में दूसरे लोगों ने भी गुरुग्राम और दिल्ली-NCR से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए. एक व्यक्ति ने बताया कि वह परिवार के साथ सेक्टर-55 के पास कार से जा रहा था. इस दौरान उसने एक गाड़ी को ओवरटेक किया. उसके मुताबिक, ओवरटेक करने के बाद सामने वाले लोगों ने उसकी कार की विंडशील्ड पर अंडा फेंक दिया.

छोटी सी बात पर भड़कने के अनुभव

सोशल मीडिया पर सामने आए इन किस्सों में लोगों ने बताया कि कभी सड़क पर ओवरटेक करने जैसी छोटी बात तो कभी रास्ते में किसी दूसरे वाहन से हुई कहासुनी विवाद की वजह बन जाती है. हालांकि, कमेंट्स में शेयर किए गए ये सभी अनुभव संबंधित लोगों के व्यक्तिगत दावे हैं और हर घटना की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

सोशल मीडिया पर फिर छिड़ी सुरक्षा की चर्चा

गुरुग्राम में हाल की रोड रेज की घटनाओं के बीच पुराने किस्सों का सामने आना शहर में सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया चर्चा को और बढ़ा रहा है. राहुल गुप्ता का 11 साल पुराना किस्सा भी इसी चर्चा का हिस्सा बन गया है. खासकर उनका यह दावा कि सिर्फ फोन पर अंग्रेजी में बात करने को लेकर पड़ोसी भड़क गया था, लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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11 साल पुराना किस्सा फिर क्यों वायरल?

राहुल की कहानी इसलिए भी चर्चा में आ गई क्योंकि घटना काफी पुरानी होने के बावजूद उन्होंने इसे अब फिर से लोगों के सामने रखा. सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है, जहां उन्होंने बताया कि गुस्साए पड़ोसी से बचने के लिए उन्होंने उसे गले लगाया और फिर वहां से निकल गए. सोशल मीडिया पर यह किस्सा अब गुरुग्राम में लोगों के पुराने अनुभवों और सुरक्षा को लेकर चल रही बहस के बीच तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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