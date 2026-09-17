VPN यूज करते हैं? Kill Switch बचाएगा आपका डेटा, जानें कैसे करता है काम?

आज के समय में इंटरनेट पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर लोग काफी सतर्क हो गए हैं. यही वजह है कि VPN यानी Virtual Private Network का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है. VPN आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करके आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ज्यादा सुरक्षित रखने में मदद करता है. लेकिन क्या होगा अगर VPN का कनेक्शन अचानक टूट जाए? ऐसी कंडिशन में आपका डिवाइस दोबारा नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन पर जा सकता है और आपकी असली IP एड्रेस या ऑनलाइन एक्टिविटी सामने आ सकती है. यहीं काम आता है VPN Kill Switch. आइए जानते हैं कैसे काम करता है ये किल स्विच.

क्या है VPN Kill Switch?

दरअसल, VPN Kill Switch एक सिक्योरिटी फीचर है जो VPN कनेक्शन अचानक डिस्कनेक्ट होने पर आपके इंटरनेट कनेक्शन को अस्थायी रूप से रोक देता है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि VPN बंद होने के बाद आपका डेटा सीधे नॉर्मल इंटरनेट के जरिए बाहर न जाए.

इसे आप एक तरह के सुरक्षा लॉक की तरह समझ सकते हैं. जब तक VPN सुरक्षित कनेक्शन बनाए रखता है, इंटरनेट चलता रहता है. जैसे ही VPN कनेक्शन में समस्या आती है Kill Switch इंटरनेट ट्रैफिक को रोक देता है.

VPN डिस्कनेक्ट होने पर क्या होता है?

नॉर्मल VPN एक्टिव होने पर आपका इंटरनेट ट्रैफिक VPN सर्वर के जरिए गुजरता है. इससे आपके इंटरनेट कनेक्शन को VPN की सुरक्षा और एन्क्रिप्शन का फायदा मिलता है. लेकिन कई कारणों से VPN कनेक्शन टूट सकता है. जैसे Wi-Fi नेटवर्क में अनस्टेबिलिटी, मोबाइल नेटवर्क बदलना, VPN सर्वर में समस्या या ऐप में टेक्निकल गड़बड़ी.

अगर Kill Switch बंद है तो ऐसी कंडिशन में आपका डिवाइस नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन पर वापस जा सकता है. Kill Switch ऑन होने पर VPN ऐप इस बदलाव को पहचानता है और इंटरनेट ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है. VPN दोबारा कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट एक्सेस फिर से शुरू हो सकता है.

कैसे करता है काम?

VPN Kill Switch लगातार VPN कनेक्शन की कंडिशन पर नजर रखता है. जैसे ही उसे पता चलता है कि VPN टनल उपलब्ध नहीं है, वह डिवाइस के इंटरनेट ट्रैफिक को रोक देता है. इस दौरान वेबसाइट या ऐप्स इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाते.

VPN कनेक्शन वापस आने पर Kill Switch इंटरनेट एक्सेस को दोबारा परमिशन दे सकता है. हालांकि अलग-अलग VPN सर्विसेज में इसका काम करने का तरीका और सेटिंग्स अलग हो सकती हैं.

किसके लिए है ज्यादा जरूरी?

ये फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क पर VPN इस्तेमाल करते हैं या अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं. अगर आपका काम संवेदनशील ऑनलाइन एक्टिविटी से जुड़ा है तो VPN कनेक्शन टूटने के दौरान डेटा लीक होने से बचने के लिए Kill Switch एक एक्सट्रा सेफ्टी लेयर उपलब्ध कराता है.

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