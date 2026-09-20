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वर्क डेस्क की लाइटिंग हुई हाईटेक, BenQ ने पेश किए नए Bar Lights

डेस्क की लाइटिंग को नया और स्मार्ट बनाने के लिए BenQ ने InfoComm 2026 में iScreenBar और ScreenBar Max जैसे नए लाइटिंग सिस्टम के साथ Mac यूजर्स के लिए INFTYLAB की नई एक्सेसरीज पेश की हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Sep 2026 07:49 PM (IST)
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  • भारत में लॉन्च तिथि और कीमत की घोषणा अभी नहीं हुई है.

वर्क डेस्क पर काम करते समय सही रोशनी होना काफी जरूरी है, खासकर जब स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बैठना हो. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए BenQ ने मुंबई में आयोजित InfoComm 2026 में अपने नए वर्कस्पेस लाइटिंग सिस्टम और Mac यूजर्स के लिए तैयार की गई एक्सेसरीज को दिखाया है. कंपनी ने यहां कुल तीन नए प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए, जिनमें से कुछ को इससे पहले IFA 2026 में भी पेश किया जा चुका है. हालांकि, अभी इन प्रोडक्ट्स की भारत में आधिकारिक लॉन्च डेट, कीमत और बिक्री की जानकारी सामने नहीं आई है. 

छोटे मॉनिटर के लिए आया iScreenBar

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BenQ का iScreenBar छोटे मॉनिटर के लिए तैयार किया गया कॉम्पैक्ट डेस्क लाइटिंग सिस्टम है. इसे खास तौर पर Apple iMac के लिए डिजाइन किया गया है. यह स्क्रीन के पीछे चुंबकीय तरीके से लगाया जा सकता है और इसमें माइक्रोफोन के लिए अलग जगह भी दी गई है. कंपनी के अनुसार इसमें iMac डिस्प्ले के हिसाब से अलग-अलग लाइटिंग मोड मिलते हैं. वीडियो कॉल के दौरान इसमें ऐसा मोड भी दिया गया है, जो लाइट बार के एक हिस्से की रोशनी बंद कर देता है. पुराने मॉडल्स के मुकाबले इसके कंट्रोल भी अब लाइट बार में ही दिए गए हैं. 

Dual Monitor Setup के लिए ScreenBar Max

BenQ ने ScreenBar Max को भी प्रदर्शित किया, जिसे बड़े वर्कस्पेस और डुअल-मॉनिटर सेटअप के लिए बनाया गया है. यह कंपनी के दूसरे मौजूदा लाइटिंग प्रोडक्ट्स की तुलना में काफी बड़ा है. इसमें लाइटिंग के साथ कंट्रोल भी सीधे सिस्टम में शामिल किए गए हैं. यह लाइटिंग सिस्टम अपने अलग माउंटिंग सिस्टम के साथ आता है और इसे सीधे मॉनिटर पर माउंट नहीं किया जा सकता है. 

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Studio Arm से डेस्क पर मिलेगा क्लीन लुक

BenQ के INFTYLAB ब्रांड ने Studio Arm पेश किया है, जिसे Apple Studio Display, Studio Display XDR और iMac के लिए तैयार किया गया है. यह स्क्रीन को अलग-अलग दिशा और एंगल पर घुमाने की सुविधा देता है. इसका डिजाइन डेस्क पर केबल्स को कम दिखाने वाले साफ-सुथरे लुक के लिए किया गया है. यह VESA और स्टैंड दोनों ऑप्शनों में आता है. इसके बेस में C-Clamp और Grommet भी दिए गए हैं. 

M Mouse में मिलेंगे कस्टमाइज कंट्रोल

INFTYLAB का M Mouse हल्के डिजाइन वाला माउस है, जिसमें दो स्क्रॉल व्हील और तीन कस्टमाइज किए जा सकने वाले बटन दिए गए हैं. यह Bluetooth के जरिए कनेक्ट होता है और एक साथ तीन डिवाइस के बीच स्विच किया जा सकता है. यूजर इसके बटन और दूसरे कंट्रोल को INFTYLAB Glide डेस्कटॉप ऐप की मदद से अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं. इसके साथ INFTYLAB लाइनअप में Flow Desk Mat भी शामिल है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 20 Sep 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI BenQ IScreenBar Desk Lighting
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