'राहुल गांधी 2029 में PM होंगे', INDIA गठबंधन की बैठक के बाद बोलीं पूर्व CM

इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की पर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंशा अल्लाह 2029 में राहुल गांधी पीएम होंगे. उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या 2029 में राहुल गांधी का विपक्ष का चेहरा होंगे. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चेहरा नहीं, वो 2029 में पीएम होंग.

यही सवाल सीपीआई (ML) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य से भी पूछा गया. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "ये मीटिंग का विषय नहीं था. जिस विषय पर बात थी उस पर राहुल गांधी ने भी कहा. ये बात सही है कि इस मु्द्दे पर राहुल गांधी ने कई बार सिलसिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस की. तमाम पार्टियों ने भी इसको लेकर शिकायत की."

महबूबा मुफ्ती के बयान पर क्या बोले दीपांकर?

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री होंगे, इस पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, "ये मुद्दा इस समय नहीं था. अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनको हटाना होगा. प्रधानमंत्री ने जिनको चुनाव आयुक्त बनाया है उनको भी हटाना होगा. लोग कर रहे हैं कि उन्हें प्रधान चुनाव आयुक्त नहीं प्रधान चुनाव अभियुक्त कहना चाहिए. प्रधान चुनाव अभियुक्त साहब को हटाना इस समय का विषय है."

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "2029 आने दीजिए. कांग्रेस पार्टी पहले से नेतृत्व कर रही है (विपक्ष का). राहुल गांधी फ्रंट पर हैं और लड़ रहे हैं. वो मुद्दों को उठा रहे हैं. वो मौजूदा सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं. ये साफ है कि नेता कौन है."

बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी दलों ने मार्च निकालने का ऐलान किया है. 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हर जिले में विपक्षी दल डीएम के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग कार्यालय तक विपक्षी सांसद मार्च करेंगे.

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