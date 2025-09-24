हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ Apple ही नहीं, Samsung समेत ये कंपनियां उतार चुकी हैं पतले स्मार्टफोन, देखें बेस्ट ऑप्शन

सिर्फ Apple ही नहीं, Samsung समेत ये कंपनियां उतार चुकी हैं पतले स्मार्टफोन, देखें बेस्ट ऑप्शन

इन दिनो मार्केट में पतले फोन का ट्रेंड चल रहा है. कंपनियां अब फीचर्स से लैस फोन का साइज पतला कर रही है. हाल ही में ऐप्पल ने आईफोन एयर को लॉन्च किया था.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल कंपनियों ने पतले स्मार्टफोन पर काफी फोकस किया है. बैटरी लाइफ, कैमरा हार्डवेयर या परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना कंपनियां पतले स्मार्टफोन ला रही हैं. हाल ही में ऐप्पल ने आईफोन एयर को लॉन्च किया है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. ऐप्पल से पहले सैमसंग और टेक्नो जैसी कंपनियां भी पतले फोन ला चुकी हैं. अगर आप अपने लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए पतला फोन खरीदना चाहते हैं तो इन ऑप्शन्स पर नजर डाल सकते हैं. 

iPhone Air

यह ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन है और इसकी मोटाई केवल 5.64mm है. इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120z रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें प्रो मॉडल वाला A19 Pro चिपसेट लगा है, जिसे 3nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है. इसके रियर में 48MP का फ्यूजन कमरा और फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है. यह केवल ई-सिम को सपोर्ट करता है.

Samsung Galaxy S25 Edge

सैमसंग के इस फोन की मोटाई 5.8mm है और इसमें 6.7 इंच का QHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है. यह फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है और इसे डस्ट और वाटर रजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग मिली है. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी और 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है. फ्रंट में इसे 12MP लेंस दिया गया है. 

Tecno Pova Slim 5G

टेक्नो कर्व्ड स्क्रीन वाला सबसे पतला फोन उतार चुकी है. Tecno Pova Slim 5G की मोटाई 5.95mm है और इसका वजन महज 156 ग्राम है. इसमें 6.78 इंच का 1.5K 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है. इसमें MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर है, जिसे 8GB रैम से पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर और फ्रंट में 13MP कैमरा दिया गया है. पतले आकार के बावजूद इस फोन में 5160mAh की बैटरी मिलती है. 

Published at : 24 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Smartphone TECH NEWS Samsung Galaxy S25 Edge IPhone Air Tecno Pova Slim 5G
