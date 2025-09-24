रोबोट के कारण मुश्किल में फंसी Elon Musk की कंपनी Tesla, कर दिया था यह कांड, अब हुआ मुकदमा

Elon Musk की कंपनी Tesla एक रोबोट के कारण मुश्किलों में फंस गई है. कंपनी के एक रोबोटिक्स टेक्निशियन ने मुकदमा कर टेस्ला से 51 मिलियन डॉलर की मांग की है. मुकदमे में कहा गया है कि कैलिफॉर्निया स्थित टेस्ला की फ्रेमोंट फैक्ट्री में एक रोबोट ने धक्का मारकर पीटर हींटरडॉबलर नामक वर्कर को गिरा दिया था. 50 वर्षीय वर्कर का कहना है कि बिना किसी वॉर्निंग के यह रोबोट अपनी जगह से हिला और उन्हें नीचे गिरा दिया. उन्होंने अपने मेडिकल बिल और दूसरे खर्चों के मुआवजे के तौर पर कंपनी से 51 मिलियन डॉलर की मांग की है.

पीटर ने शिकायत में कही यह बात

पीटर ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब इंजीनियर कई टन वजनी रोबोट की मोटर निकाल रहे थे, तब बिना किसी वॉर्निंग के उसका हाथ तेजी से उठा. इससे उसे इतनी जोर से चोट लगी कि वो नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए. इस घटना में उन्हें काफी चोट आई थी. पीटर का कहना कि उनके इलाज पर 1 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च हो गए हैं और अभी पूरी तरह ठीक होने में उनके 6 मिलियन डॉलर और खर्च होंगे. 2023 में हुई इस घटना के बदले पीटर ने कंपनी से कुल 51 मिलियन डॉलर का मुआवजा मांगा है.

टेस्ला और रोबोटिक कंपनी को बनाया पार्टी

पीटर ने अपनी शिकायत में टेस्ला और रोबोटिक कंपनी FANUC को पार्टी बनाया है. शिकायतकर्ता ने कहा कि टेस्ला ने उन्हें इस रोबोट के ऑपरेशन. सुपरविजन, ट्रेनिंग और मैंटेनेंस आदि की ड्यूटी दी थी, लेकिन कंपनी ठीक तरीके से इसे मिलने वाली एनर्जी नहीं रोक पाई, जिसके चलते उन्हें चोट आई. उन्होंने दोनों ही कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

कैलिफॉर्निया में टेस्ला का बड़ा प्लांट

टेस्ला की दुनियाभर के अलग-अलग शहरों में गीगाफैक्ट्रीज और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है. कैलिफॉर्निया स्थित फ्रेमोंट कंपनी की सबसे बड़ी गीगाफैक्ट्री में से एक है. इसके अलावा कंपनी ऑस्टिन, शंघाई, बर्लिन आदि शहरों में स्थित प्लांट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और दूसरे कंपोनेंट बनाती है.

