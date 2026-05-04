हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच बदला मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या की छुट्टी! रोहित शर्मा की वापसी

IPL 2026 के बीच बदला मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या की छुट्टी! रोहित शर्मा की वापसी

Rohit Sharma Return Mumbai Indians IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने वापसी कर ली है. रोहित MI के पिछले 5 मैचों से बाहर बैठे थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 May 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

आखिरकार रोहित शर्मा IPL 2026 में वापस आ गए हैं. उन्होंने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में वापसी की. इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की जगह सूर्यकुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं. टॉस के समय सूर्यकुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि रोहित शर्मा वापस आ गए हैं. रोहित के आने और हार्दिक के प्लेइंग इलेवन से बाहर होना भी चौंकाना वाला विषय है.

रोहित शर्मा 22 दिन के बाद कोई मैच खेलने उतरे हैं. इससे पहले उन्हें 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ खेलते देखा गया था. रोहित की वापसी ऐसे समय में हुई है, जब मुंबई की टीम प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर है. अब सवाल है कि क्या रोहित के आने से MI की किस्मत बदल पाएगी. बताते चलें कि प्लेऑफ में जाने के लिए मुंबई को अपने बचे हुए सारे 5 मुकाबले जीतने हैं. बताते चलें कि रोहित शर्मा को लखनऊ के खिलाफ मैच में मुंबई ने अपनी इम्पैक्ट प्लेयर्स लिस्ट में रखा है, ना कि प्लेइंग इलेवन में.

क्यों नहीं खेल रहे हार्दिक पांड्या?

हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि हार्दिक बीमार हैं, इसलिए लखनऊ के खिलाफ हार्दिक उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है. चाहे सूर्यकुमार यादव ने साफ किया कि बीमार होने के कारण हार्दिक को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. मगर हार्दिक के बाहर होने से सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है कि मुंबई इंडियंस अगले सीजन से पहले हार्दिक की छुट्टी करने के मूड में है.

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन: रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, रघु शर्मा

यह भी पढ़ें:

'घमंडी मत बनो...', IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या पर बम की तरह फूटा साथी खिलाड़ी; कह दी बड़ी बात

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 04 May 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma MI Vs LSG MUMBAI INDIANS MI Playing 11 IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच बदला मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या की छुट्टी! रोहित शर्मा की वापसी
IPL 2026 के बीच बदला मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या की छुट्टी! रोहित शर्मा की वापसी
आईपीएल 2026
IPL खिलाड़ियों पर सख्ती, BCCI ने बनाया 'गर्लफ्रेंड कल्चर' को खत्म करने का प्लान
IPL खिलाड़ियों पर सख्ती, BCCI ने बनाया 'गर्लफ्रेंड कल्चर' को खत्म करने का प्लान
आईपीएल 2026
'घमंडी मत बनो...', IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या पर बम की तरह फूटा साथी खिलाड़ी; कह दी बड़ी बात
'घमंडी मत बनो...', IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या पर बम की तरह फूटा साथी खिलाड़ी
आईपीएल 2026
Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जाने का आसान रास्ता? यहां समझ लीजिए पूरा समीकरण
मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जाने का आसान रास्ता? यहां समझ लीजिए पूरा समीकरण
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बॉलीवुड
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
क्रिकेट
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच बदला मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या की छुट्टी! रोहित शर्मा की वापसी
IPL 2026 के बीच बदला मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या की छुट्टी! रोहित शर्मा की वापसी
दिल्ली NCR
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget